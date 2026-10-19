Guillermo del Toro respalda las protestas por el agua en Guadalajara y lamenta el "mundo en ruinas"

Durante una conferencia de prensa en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) el domingo 18 de octubre, Guillermo del Toro respaldó las movilizaciones ciudadanas que exigen agua limpia en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. El cineasta calificó como “insostenible, indescifrable y aterrador” que la población tenga que manifestarse para exigir el acceso a un servicio básico.“Estoy con ellos al 100%. Es un derecho, una necesidad y una urgencia de primerísima mano, de mínima, de mínima conciencia social, que se resuelva esto”, expresó el director, en medio de la inconformidad por la calidad del agua y las denuncias de agresiones policiales durante una manifestación realizada el 11 de octubre.Con evidente emoción, Del Toro reflexionó sobre el legado que las generaciones anteriores están dejando a los jóvenes. “Me duele muchísimo ver que una, dos o tres generaciones le fallaron completamente a esta generación. Se entrega a la generación que viene un mundo en ruinas, moral, social, espiritualmente desintegrado (...) Pero creo que podemos decirle a los jóvenes 'lo siento', con amor, puede funcionar”, afirmó entre lágrimas.El director también cuestionó las estrategias que, desde su perspectiva, buscan enfrentar a distintos sectores de la sociedad para conservar el poder. “En el libro de reglas de cómo dominar se suscitan las mismas leyes desde el principio: dividir, crear odio, generar antagonismo”, señaló, advirtiendo que estas dinámicas buscan desviar la atención de las verdaderas responsabilidades. “La gente que está arriba quiere que piensen que el problema es la gente que está a un lado de ti. La gente que está arriba es el problema, se protege, domina, divide, debilita”, sentenció, recordando que “nunca ha habido un momento histórico que haya sido resuelto por el odio”.La visita de Del Toro al FICM también estuvo dedicada a celebrar el vigésimo aniversario de su obra maestra, El laberinto del fauno. En un emotivo conversatorio participaron la productora Bertha Navarro, el cinefotógrafo Guillermo Navarro y la actriz Ivana Baquero, quien interpretó a Ofelia a los 11 años.Guillermo Navarro recordó que el rodaje fue complicado debido al presupuesto limitado y los grandes riesgos que asumió el equipo para concretar la producción. Por su parte, Bertha Navarro, quien hasta entonces había trabajado principalmente en documentales, explicó que decidió apoyar el proyecto tras leer el guion de Cronos: “Quedé absolutamente fascinada. El talento brilla y hay que saber ver esa luz. Y eso fue lo que hice con Guillermo”.Para Ivana Baquero, la película representó su debut cinematográfico y una experiencia formativa crucial. “Para mí fue muy liberador trabajar con él, porque de alguna forma me dio alas para ser la actriz que yo quería ser. Él no me trató como una niña, me trató como una más en el elenco y eso hizo que yo quisiera trabajar lo mejor posible para que todos los demás pudieran brillar”, señaló.Finalmente, Del Toro explicó que su objetivo al traer la película nuevamente al público de México y España es generar un diálogo urgente con nuevas audiencias: “Creo que es un momento urgente para dialogar de lo que habla la película con un público nuevo. Me interesaba mucho devolverla de alguna manera”.