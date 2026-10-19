Guillermo del Toro respalda las protestas por el agua en Guadalajara y lamenta el "mundo en ruinas"

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El cineasta Guillermo del Toro expresó su total apoyo a las protestas por el agua limpia en Guadalajara, calificando la situación como "insostenible". Durante el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el director también lamentó con emoción el "mundo en ruinas" que las generaciones anteriores dejan a los jóvenes y advirtió sobre las tácticas de división utilizadas por quienes ostentan el poder. Además, celebró el 20 aniversario de El laberinto del fauno junto a su equipo original.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/10/2026 04:00 PM.
En Espectáculos y editada el 19/10/2026 04:03 PM.