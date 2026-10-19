Jorge Ortiz de Pinedo revela que por ahora no necesita trasplante de pulmón y descarta su retiro

A casi un año de haber hablado públicamente sobre la búsqueda de un trasplante pulmonar, Jorge Ortiz de Pinedo ofreció una visión optimista sobre su estado de salud. Durante un reciente encuentro con la prensa, el actor de Una familia de diez confirmó que padece Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y que utiliza un tanque de oxígeno la mayor parte del tiempo.Lejos de verlo como una limitante, Ortiz de Pinedo describió el oxígeno como una "gran herramienta" y una ayuda "fantástica" para respirar mejor, aunque reconoció que no es un recurso económico. Además, destacó que tras someterse a una terapia especializada en Monterrey durante ocho meses, ha notado mejorías significativas, como la capacidad de permanecer periodos más largos sin necesidad de oxígeno, incluso en la altitud de la Ciudad de México.Cuando fue cuestionado directamente sobre si el trasplante de pulmón seguía en la agenda, el también productor reveló que, por el momento, los médicos le han indicado que no es necesario. Esta decisión se basa en las notables mejorías clínicas que ha experimentado gracias a su tratamiento y rehabilitación, lo que ha estabilizado su condición y alejado, por ahora, la urgencia de una intervención quirúrgica de tal magnitud.A pesar de los desafíos de salud, Jorge Ortiz de Pinedo fue enfático en descartar cualquier posibilidad de retiro. La pregunta surgió en el contexto del final de la exitosa serie Una familia de diez, tras el lamentable fallecimiento de su compañero Eduardo Manzano.Sin embargo, el intérprete aseguró que su pasión por el trabajo sigue intacta. "Seguiré actuando y produciendo solo hasta que el cuerpo aguante", declaró, reafirmando su compromiso con la industria del entretenimiento. Por ahora, el actor se mantiene activo, con una actitud resiliente y agradecido por la estabilidad que ha logrado en su tratamiento médico.