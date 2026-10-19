Jorge Ortiz de Pinedo revela que por ahora no necesita trasplante de pulmón y descarta su retiro

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El actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo compartió una actualización positiva sobre su salud, revelando que, tras ocho meses de terapia en Monterrey, los médicos han determinado que por el momento no es necesario un trasplante de pulmón. A pesar de usar oxígeno la mayor parte del tiempo debido a su EPOC, el artista descartó retirarse de los escenarios y aseguró que seguirá trabajando "hasta que el cuerpo aguante".

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/10/2026 01:37 PM.
En Espectáculos y editada el 19/10/2026 01:42 PM.