Kylie Jenner hace historia como la primera no Ángel en lucir el Fantasy Bra de 50 millones de dlls

El Victoria’s Secret Fashion Show 2026, celebrado en Culver City, California, marcó el regreso del codiciado Fantasy Bra a la pasarela por primera vez desde 2018. La joya, valorada en 50 millones de dólares, fue diseñada por Jacob Arabo y presenta una complejidad técnica única: está construida completamente de oro y diamantes, sin ningún tipo de tela. Su elemento central es un deslumbrante diamante amarillo de 22 millones de dólares, acompañado de 4,410 diamantes naturales.Kylie Jenner lució la pieza junto a una minifalda transparente, ropa interior plateada, tacones transparentes y alas blancas, mientras era observada desde la primera fila por Timothée Chalamet y Kris Jenner. La empresaria celebró el momento en sus redes sociales con el mensaje: “El mejor día de todos”.La elección de Jenner rompió con décadas de tradición, ya que el Fantasy Bra siempre había sido exclusivo de las "Ángeles" o supermodelos veteranas de la marca. Sin embargo, Adam Selman, director creativo de Victoria’s Secret, explicó a Vogue que la decisión respondía a un concepto llamado "fandomonium", que busca combinar una pieza icónica de la marca con una personalidad inesperada.“Kylie va más allá de la moda, de la cultura, de la televisión y de una sola cosa. Eso es exactamente lo que hacemos nosotros. Les damos a los fans lo que quieren con este Fantasy Bra y se lo ponemos a un talento inesperado que tiene una audiencia enorme y un gran impacto cultural”, justificó Selman.La decisión generó una fuerte división entre los usuarios de la red social X. Mientras algunos defendieron que el momento logró devolver el Fantasy Bra a la conversación pública global, las críticas fueron contundentes. Diversos usuarios calificaron la elección como “una falta de respeto total a las modelos de verdad” y cuestionaron que la marca privilegiara el alcance digital de una celebridad sobre la trayectoria y el talento en pasarela de las mujeres que han construido el legado de la firma.El evento marcó el regreso del desfile a Los Ángeles por primera vez en 19 años y consolidó su tercera edición desde que la producción retomó sus actividades tras una pausa de seis años (habiendo vuelto en 2024 después de su suspensión en 2019).La pasarela reunió a un elenco de lujo que incluyó a Gigi y Bella Hadid, Adriana Lima, Elsa Hosk, Barbara Palvin, Candice Swanepoel, Alessandra Ambrosio, Vittoria Ceretti, Rosie Huntington-Whiteley, Irina Shayk y Ashley Graham. Además, se presentó el debut de Solange Omon como la nueva Ángel de Victoria’s Secret, descubierta a través de la serie de YouTube Angels Among Us. El espectáculo contó con presentaciones musicales de Megan Thee Stallion, Katseye, Megan Moroney y Tate McRae, aunque seguidores notaron las ausencias de modelos habituales como Romee Strijd y Frida Aasen.