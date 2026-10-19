Kylie Jenner hace historia como la primera no Ángel en lucir el Fantasy Bra de 50 millones de dlls

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Kylie Jenner rompió la tradición al convertirse en la primera figura ajena al grupo de Ángeles en portar el icónico Fantasy Bra de 50 millones de dólares en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026. Aunque el director creativo, Adam Selman, defendió la elección como una estrategia para fusionar la moda con el impacto cultural masivo, la decisión desató críticas en redes sociales por considerar que se priorizó la fama sobre la trayectoria de las modelos profesionales, en medio del gran regreso de la pasarela a Los Ángeles.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/10/2026 01:42 PM.
En Espectáculos y editada el 19/10/2026 01:45 PM.