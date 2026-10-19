Laura Bozzo permanece hospitalizada y sedada en la CDMX por sepsis tras cirugía de úlcera perforada

La reconocida conductora peruana Laura Bozzo fue trasladada de Acapulco al Hospital General de la Ciudad de México tras ser internada de emergencia. El pasado 16 de octubre, su asistente, Arturo Guerrero, ofreció detalles sobre su estado de salud en una entrevista con medios de comunicación, confirmando que la presentadora fue operada de una úlcera perforada."Va evolucionando, ya está menos sedada. Sigue inconsciente por la complicación, no fue una cirugía menor, están atacando (la sepsis), le ponen los antibióticos (...) Está grave, pero estable", explicó Guerrero en un video compartido por Telemundo, destacando que el equipo médico trabaja activamente para controlar la infección.Ante la especulación en redes y medios, el asistente de Bozzo descartó los rumores sobre un deterioro mayor en su estado de salud. Además, aclaró que no se envió ningún expediente directamente de una clínica a otra, ya que esto violaría los protocolos médicos; por ello, fue necesario que los especialistas del Hospital General la evaluaran de nuevo desde cero.Guerrero también transmitió un mensaje de la familia, asegurando que las hijas de la conductora están "muy al pendiente", priorizan su salud y agradecen profundamente las muestras de cariño y apoyo del público.Cabe señalar que una actualización difundida por el programa Venga la Alegría, a través de su jefa de información Elizabeth Curiel, no ha sido confirmada oficialmente por la familia o el asistente. Dicho reporte indicó que, tras la cirugía para resolver la lesión abdominal, se generó una peritonitis que derivó en un choque séptico, lo que habría causado un daño en la mayoría de sus órganos. Hasta el momento, ni Guerrero ni los familiares de la peruana han hecho referencia a este nivel específico de complicación.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la sepsis es una afección potencialmente mortal que ocurre cuando el organismo responde de manera descontrolada a una infección (bacteriana, viral, fúngica o parasitaria), comenzando a dañar sus propios tejidos y órganos. Puede provocar insuficiencia orgánica y alteraciones circulatorias si no se identifica y trata a tiempo.La diferencia principal con el choque séptico radica en la gravedad: este último es una complicación de la sepsis que produce alteraciones circulatorias y metabólicas severas, con una caída persistente de la presión arterial que compromete el suministro de sangre y oxígeno a los órganos. Según la Mayo Clinic, las señales de alerta incluyen fiebre o temperatura anormalmente baja, escalofríos, respiración acelerada, frecuencia cardiaca elevada, dolor intenso y confusión. Su tratamiento requiere atención médica urgente con antimicrobianos, líquidos intravenosos y medicamentos para mantener la presión arterial, medidas que actualmente se aplican en el caso de la conductora.