Laura Bozzo permanece hospitalizada y sedada en la CDMX por sepsis tras cirugía de úlcera perforada

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La conductora Laura Bozzo se encuentra en estado "grave, pero estable" en el Hospital General de la Ciudad de México, sedada y bajo tratamiento por sepsis derivada de una cirugía de urgencia por una úlcera perforada. Su asistente, Arturo Guerrero, desmintió rumores sobre un empeoramiento crítico y confirmó que la familia monitorea de cerca su evolución, mientras reportes no oficiales señalan complicaciones derivadas de un posible choque séptico.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/10/2026 03:16 PM.
En Espectáculos y editada el 19/10/2026 03:26 PM.