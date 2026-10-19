Mario Bezares recuerda su experiencia durante la Matanza de Tlatelolco: “Era como cine gore”

En una reciente charla con el creador de contenido Melo Montoya, el conductor Mario Bezares rememoró los hechos que vivió durante su infancia, cuando tenía apenas nueve o diez años y residía cerca de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.Bezares recordó que el 1 de octubre había sido el cumpleaños de su padre. Al día siguiente, mientras jugaba fútbol con otros niños en el conjunto habitacional, vio pasar a los soldados en dirección a la plaza y poco después comenzaron a escucharse los primeros disparos. Desde la ventana, su familia observó cómo una multitud de estudiantes corría hacia el deportivo Antonio Caso, pero se vieron obligados a regresar al encontrarse con tanques militares, buscando resguardo en los edificios. Ante la situación, su padre tomó una decisión tajante: "Cierren la puerta y no dejen entrar a nadie".Uno de los momentos que más marcó al conductor fue cuando, mientras su familia permanecía resguardada en la sala, una bala entró al departamento. "Yo creo que quisieron apagar un farol del cuadro y entra el balazo, se incrustó en el techo del departamento", relató. Durante ese tiempo, el pequeño Mario escuchó gritos, estruendos y el ruido de personas corriendo en medio del caos, una realidad que, a sus 9 años, "son cosas que no entiendes ni alcanzas a magnificar".Al día siguiente de la matanza, el conjunto habitacional permaneció completamente sitiado. Bezares contó que cuando salieron a buscar pan, encontraron todas las tiendas cerradas, por lo que su padre decidió trasladar a la familia a casa de un tío en la colonia Narvarte. Permanecieron allí refugiados cerca de 15 días, hasta que pudieron regresar a su departamento.Años después, Bezares describe aquel suceso como una experiencia impactante, marcada por los sonidos de la violencia y la incertidumbre absoluta. "Era impresionante. Como cine gore, que oyes cosas y te imaginas lo que está pasando", afirmó el conductor, dejando un testimonio valioso que preserva la memoria histórica de uno de los episodios más oscuros de México desde la perspectiva de quienes lo vivieron en carne propia.