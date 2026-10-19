Mario Bezares recuerda su experiencia durante la Matanza de Tlatelolco: “Era como cine gore”

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El conductor Mario Bezares compartió un conmovedor testimonio sobre lo que vivió a sus 9 años durante la Matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. En una charla con el creador de contenido Melo Montoya, recordó el caos, los disparos y el sitio militar que obligó a su familia a refugiarse por 15 días, describiendo la aterradora experiencia desde la perspectiva de un niño que no alcanzaba a magnificar la gravedad de los hechos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/10/2026 04:55 PM.
En Espectáculos y editada el 19/10/2026 05:00 PM.