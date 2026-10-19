Al Pacino recibirá el Premio SAG-AFTRA a la Trayectoria Profesional en 2027

El Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA) anunció este 15 de octubre que Al Pacino será el 62.º galardonado con el Premio a la Trayectoria Profesional. La distinción, que representa el máximo reconocimiento de la entidad que agrupa a cerca de 160 mil profesionales del entretenimiento en Estados Unidos, premia no solo sus más de 60 años de trabajo ininterrumpido en cine, televisión y teatro, sino también sus iniciativas humanitarias en la lucha contra el hambre, la pobreza, la ayuda en desastres naturales y el respaldo a compañías teatrales locales.Pacino se une a una lista de élite de intérpretes que han recibido este honor, incluyendo a Katharine Hepburn, Paul Newman, James Earl Jones, Jane Fonda y Harrison Ford.La ceremonia de entrega tendrá lugar el 28 de febrero de 2027 en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles, y será transmitida en directo por Netflix. Al conocer la noticia, el actor neoyorquino expresó su gratitud en un comunicado: “He vagado y explorado durante gran parte de mi vida, pero siempre me he sentido como en casa con un guion y mis compañeros actores. El trabajo y los actores con los que he compartido este camino han sido algunas de las mayores alegrías de mi vida”.Por su parte, el presidente de SAG-AFTRA, Sean Astin, justificó la elección destacando la influencia del intérprete en varias generaciones: “Al verlo actuar, uno presencia a un alumno y a un maestro”. Astin lo definió como un artista de “valentía, intensidad y pasión”, cuya obra ha establecido un estándar inigualable dentro de la actuación.Nacido como Alfredo James Pacino, el actor comenzó su carrera en el teatro en la década de 1960 y saltó a la notoriedad internacional con El Padrino (1972) de Francis Ford Coppola. A lo largo de su trayectoria, ha dado vida a personajes de enorme intensidad como Michael Corleone, Frank Serpico, Tony Montana en Scarface, Sonny Wortzik en Tarde de perros y Frank Slade en Perfume de mujer. En años recientes, siguió vigente con roles en El irlandés, Érase una vez en Hollywood, La casa Gucci y Knox Goes Away.Su palmarés es uno de los más completos en la historia del entretenimiento, logrando la codiciada Triple Corona de la actuación en Estados Unidos: