Al Pacino recibirá el Premio SAG-AFTRA a la Trayectoria Profesional en 2027

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El legendario actor Al Pacino, de 86 años, será galardonado con el Premio SAG-AFTRA a la Trayectoria Profesional en la 33.ª edición de los Premios de Actores, que se celebrará el 28 de febrero de 2027 en Los Ángeles. El reconocimiento honra sus más de seis décadas de excelencia en cine, televisión y teatro, así como sus aportes humanitarios, consolidando su estatus como el 62.º ganador de este prestigioso galardón, que será transmitido en vivo por Netflix.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/10/2026 05:07 PM.
En Espectáculos y editada el 19/10/2026 05:09 PM.