Fallece el ex actor Carlos Miguel Suárez, cuya carrera fue truncada por un brutal secuestro exprés

La confirmación del deceso del actor mexicano Carlos Miguel Suárez Soto ha llevado a la audiencia a recordar su destacado paso por la televisión. Conocido por interpretar a memorables villanos en telenovelas emblemáticas como Dos mujeres, un camino, Soñadoras y Amigas y rivales, su carrera sufrió un giro radical y devastador a causa de un hecho delictivo ocurrido en la Ciudad de México en el año 2012.Al concluir sus actividades cotidianas, el intérprete fue víctima de un secuestro exprés perpetrado por un grupo armado. Durante los días que duró su cautiverio, los captores ejercieron agresiones físicas extremas que le provocaron fracturas en la zona facial, la pérdida de varias piezas dentales y cortes profundos en las manos que dañaron permanentemente sus tendones.A la violencia física se sumó la intimidación psicológica, ya que los delincuentes le demostraron conocer la ubicación de sus hijas en su escuela, además de obligarlo a entregar la totalidad de sus ahorros. Estas secuelas afectaron directamente la continuidad de su carrera: las cicatrices y los daños estéticos le impidieron encajar en los perfiles de personajes que solía interpretar, mientras que la pérdida de movilidad en sus manos complicó su desempeño tanto en actividades cotidianas como laborales.La falta de contrataciones derivó en una etapa de dificultades económicas y un periodo de depresión. La interrupción intempestiva de sus ingresos obligó al actor a buscar alternativas fuera del medio artístico para cubrir los gastos de su familia.Ante la ausencia de propuestas en la actuación, Carlos Miguel optó por incursionar en el sector gastronómico, estableciendo un puesto de venta de comida en las inmediaciones de la Ciudad de México. Aunque al principio el negocio no funcionó, tras recibir recomendaciones para incluir platillos tradicionales como cochinita pibil, tortas y diversos antojitos, el puesto se convirtió en su principal fuente de ingresos. A pesar de las críticas y la curiosidad de la opinión pública por su cambio de oficio, el actor se mantuvo firme en su decisión, demostrando que la venta de alimentos le permitió sostener sus gastos básicos y afrontar con dignidad la etapa posterior a las agresiones que marcaron su vida.