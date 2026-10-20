Fallece el ex actor Carlos Miguel Suárez, cuya carrera fue truncada por un brutal secuestro exprés

...

El fallecimiento del ex actor Carlos Miguel Suárez reaviva el recuerdo de su exitosa trayectoria como villano en telenovelas y el trágico giro que dio su vida tras ser víctima de un secuestro exprés en 2012. Las graves secuelas físicas, psicológicas y económicas del ataque lo obligaron a retirarse de la actuación, encontrando en la venta de tacos de canasta y antojitos su principal medio de subsistencia y un ejemplo de resiliencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/10/2026 10:04 AM.
En Espectáculos y editada el 20/10/2026 10:10 AM.