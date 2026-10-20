Frida Sofía arremete contra Alfredo Adame por defender a Enrique Guzmán y lo tilda de "hocicón"

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Frida Sofía respondió con dureza a Alfredo Adame después de que el actor asegurara que ella recibió un pago por acusar a su abuelo, Enrique Guzmán, de abuso. A través de un audio, la nieta de Silvia Pinal amenazó con acciones legales, criticó a Adame por defender a un "pederasta" y le exigió que "se calle", en medio de confirmaciones sobre la sustancial herencia que la joven recibió de su abuela.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/10/2026 11:36 AM.
En Espectáculos y editada el 20/10/2026 11:38 AM.