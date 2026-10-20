Frida Sofía arremete contra Alfredo Adame por defender a Enrique Guzmán y lo tilda de "hocicón"

La polémica se reactivó cuando el actor Alfredo Adame aseguró que Frida Sofía había recibido un pago de 10 mil dólares (casi 185 mil pesos) por parte del periodista Gustavo Adolfo Infante para acusar a su abuelo, Enrique Guzmán, de abuso cuando ella era menor de edad. Adame, quien recientemente perdió un proceso legal interpuesto por Infante en su contra, no solo puso en duda la veracidad del testimonio, sino que lanzó fuertes ataques personales contra la joven.El actor la calificó como "mentalmente inestable", "sociópata" y "psicópata", añadiendo que "no vale ni un cacahuate", carece de talento, oficio y trayectoria, y que su única presencia en los medios se debe a "escándalos bajos y vulgares". Además, Adame mencionó que estaba contemplando demandar a Frida Sofía y que había recibido una notificación legal para dejar de hablar del tema.Lejos de quedarse callada, Frida Sofía envió un audio al programa De primera mano en el que arremetió contra el actor. La hija de Alejandra Guzmán expresó su profundo enojo por la manera en que Adame salía a defender a un "pederasta", refiriéndose a las acusaciones que pesan sobre Enrique Guzmán.La joven dejó entrever que podría iniciar un proceso legal contra el actor, considerando que él no tiene ninguna autoridad moral para opinar sobre un tema tan delicado. "Ahí está todo. Que el señor Adame se busque otro hobbie. Es un hocicón… que deje de inventar. Que se calle y que se siente. Ya está demasiado ruco", sentenció Frida Sofía, añadiendo que ya no le importa si el público le cree o no, pues considera que las acciones de su abuelo demuestran su culpabilidad por sí solas. Hasta el momento, Adame no se ha pronunciado ante estas nuevas declaraciones.En medio de este cruce de declaraciones, el programa Sale el sol abordó otro tema sensible relacionado con la joven: su situación patrimonial. La conductora Ana María Alvarado confirmó que Frida Sofía sí recibió dinero y bienes por parte de su abuela, la fallecida primera actriz Silvia Pinal. Aunque no se dieron detalles específicos de las cifras, se indicó que, aparentemente, Frida Sofía fue la nieta que más bienes recibió de la actriz, un dato que podría estar alimentando aún más la especulación y los ataques en su contra por parte de sus detractores.