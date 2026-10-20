Guillermo del Toro rompe en llanto en el FICM al lamentar el mundo para las nuevas generaciones

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El cineasta Guillermo del Toro se mostró visiblemente conmovido durante el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), rompiendo en llanto al reflexionar sobre el deterioro moral, social y espiritual del mundo que las generaciones anteriores han dejado a los jóvenes. En el marco del 20 aniversario de El laberinto del fauno, el director vinculó el mensaje de la cinta con las protestas estudiantiles presentes en el evento y destacó el cine como una herramienta vital para expresar preocupaciones humanas que trascienden el tiempo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/10/2026 10:22 AM.
En Espectáculos y editada el 20/10/2026 10:32 AM.