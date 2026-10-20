Guillermo del Toro rompe en llanto en el FICM al lamentar el mundo para las nuevas generaciones

Durante su intervención en el Festival Internacional de Cine de Morelia, el reconocido director mexicano Guillermo del Toro compartió una reflexión profundamente emotiva sobre el estado actual de la sociedad. Visiblemente conmovido, el cineasta lamentó que varias generaciones hayan fallado a los jóvenes, heredándoles un mundo en el que parte de lo ganado y construido en los ámbitos moral, social y espiritual parece haberse perdido.Al intentar encontrar las palabras adecuadas para transmitir su mensaje, Del Toro hizo un sentido llamado a generar conciencia y a valorar la solidaridad por encima de las actitudes negativas y la división. La emoción invadió al director hasta hacerlo romper en llanto, momento en el que el público lo acompañó con un cálido y solidario aplauso.El mensaje del cineasta estuvo estrechamente ligado a la vigencia de El laberinto del fauno, película que regresó a los cines para celebrar su 20 aniversario. Del Toro explicó que en esta obra logró canalizar sus experiencias, emociones y preocupaciones personales más profundas.El director vinculó directamente la narrativa de la cinta, que aborda la represión y la resistencia, con las protestas protagonizadas por jóvenes durante el evento, reafirmando su compromiso de usar su voz para visibilizar las inquietudes de las nuevas generaciones.Para Guillermo del Toro, su trabajo cinematográfico funciona como una forma de expresar aquello que le duele o le inquieta en cada etapa de su vida. Esta autenticidad es, según el director, lo que permite que sus historias conecten con distintas generaciones a lo largo del tiempo.Su reflexión en el FICM dejó en claro por qué considera fundamental que el cine aborde temas humanos universales: porque las preocupaciones sociales persisten y el arte tiene el poder de nombrarlas, cuestionarlas y, en el mejor de los casos, inspirar un cambio hacia un futuro más compasivo.