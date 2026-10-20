JAY-Z encabezaría el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI en 2027, según reportes

De acuerdo con información revelada por el medio Puck, JAY-Z, de 56 años, habría sido seleccionado para liderar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI, programado para febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California. Fuentes de la industria indicaron que el rapero y empresario evaluó a otras figuras de alto perfil, como Miley Cyrus y Justin Bieber, antes de optar por su propia participación en el escenario.Aunque representantes de la NFL y Roc Nation no han comentado públicamente el reporte, se especula que el anuncio oficial podría realizarse este fin de semana, coincidiendo con dos fechas casi agotadas que el artista ofrecerá en el mismo recinto californiano. Este movimiento cerraría un ciclo iniciado en 2019, cuando JAY-Z pasó de ser un crítico de la liga a su socio estratégico.La incorporación de Roc Nation como estratega oficial de entretenimiento musical en vivo de la NFL en 2019 surgió tras la controversia por el manejo de las protestas de los jugadores. El acuerdo, valuado en aproximadamente 5 millones de dólares anuales y renovado por cinco años más en 2024, tuvo como objetivo actualizar la presencia cultural de la liga y atraer a audiencias jóvenes y diversas.Bajo la supervisión de JAY-Z, el espectáculo de medio tiempo dejó atrás la dependencia de actos de rock de trayectoria para dar paso a la música contemporánea y el hip-hop. Esta nueva era incluyó el show de hip-hop de Los Ángeles en 2022, seguido por presentaciones estelares de Rihanna (2023), Usher (2024), Kendrick Lamar (2025) y Bad Bunny (2026). Internamente, la contratación del propio JAY-Z era vista como una etapa previsible y lógica dentro de esta gestión.El reporte coincide con un año de celebraciones para el músico nacido en Brooklyn. En 2026 se conmemoraron los 30 años de su álbum debut Reasonable Doubt (1996) y los 25 años de The Blueprint (2001). Su agenda de conciertos ha sido un éxito rotundo: una residencia de tres noches agotadas en el Yankee Stadium de Nueva York recaudó más de 42 millones de dólares en julio, encabezó el Roots Picnic de Filadelfia ante 80 mil personas, y recientemente sumó 12 millones de dólares con una fecha agotada en un estadio de París, además de reunir a The Fugees en el escenario durante su segunda presentación en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.Se espera que una presentación en el Super Bowl LXI, que supera los 120 millones de espectadores a nivel global, se apoye en el vasto catálogo de éxitos de JAY-Z asociado con las generaciones X y millennial, más que en lanzamientos recientes. El artista no publica un álbum de estudio desde 4:44 (2017), y en agosto de 2026, Roc Nation descartó como "noticias falsas" los rumores sobre un álbum terminado pendiente de lanzamiento.Una confirmación del anuncio pondría toda la atención en los posibles invitados especiales. La red de colaboradores de JAY-Z y el roster de Roc Nation incluyen a artistas como Beyoncé (quien ya brilló en medios tiempos anteriores), Rihanna, Alicia Keys, J. Cole y A$AP Rocky, lo que promete un espectáculo con el potencial de reunir a algunas de las mayores estrellas de la música en un solo escenario.