JAY-Z encabezaría el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI en 2027, según reportes

...

Según reportes de la industria, JAY-Z sería el artista elegido para encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI en febrero de 2027 en el SoFi Stadium. El fundador de Roc Nation daría un giro histórico al pasar de supervisar las contrataciones del evento a ser el protagonista principal, consolidando una alianza con la NFL que desde 2019 ha transformado la identidad cultural del evento con figuras de la música contemporánea.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/10/2026 09:02 AM.
En Espectáculos y editada el 20/10/2026 09:29 AM.