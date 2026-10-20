Jorge Ortiz de Pinedo revela que médicos frenan su trasplante de pulmón por factores cardíacos

...

A sus 78 años, el actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo informó que sus médicos frenaron temporalmente su doble trasplante de pulmón debido a su estado físico y factores cardíacos. A pesar de padecer EPOC y antecedentes de cáncer, el protagonista de Una familia de diez descartó retirarse de los escenarios y afirmó que seguirá trabajando "mientras el cuerpo aguante".

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/10/2026 10:32 AM.
En Espectáculos y editada el 20/10/2026 10:40 AM.