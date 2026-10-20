Jorge Ortiz de Pinedo revela que médicos frenan su trasplante de pulmón por factores cardíacos

Durante un reciente encuentro con la prensa, Jorge Ortiz de Pinedo explicó que, por el momento, no es candidato para someterse a la operación de trasplante de pulmón. Los especialistas determinaron que su estado físico general y, específicamente, ciertas cuestiones cardíacas hacen que la intervención no sea recomendable en su situación actual.El actor aclaró que esta decisión no descarta la posibilidad de un trasplante para siempre, sino que responde a una valoración médica cuidadosa, ya que se trata de una cirugía mayor que requiere un tratamiento posterior complejo para evitar el rechazo del órgano. Cabe recordar que este no es el primer obstáculo: en 2024, la cirugía ya había tenido que detenerse después de que los estudios detectaran un problema sanguíneo y anemia asociados a las quimioterapias que recibió en el pasado.El artista padece enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), que incluye enfisema pulmonar, una afección que daña progresivamente los alvéolos y dificulta la respiración. A esto se suman sus antecedentes de cáncer de pulmón, por el cual fue operado en dos ocasiones, perdiendo parte del tejido pulmonar.El propio Ortiz de Pinedo ha relacionado estos problemas de salud con el hábito de haber fumado durante 45 años. Debido al deterioro de ambos pulmones, los médicos habían contemplado un doble trasplante como la mejor alternativa para mejorar su calidad de vida. Mientras se reevalúa su caso, el actor continúa utilizando oxígeno suplementario y siguiendo al pie de la letra las indicaciones de su equipo médico.Pese a las dificultades de salud y a la postergación de la cirugía, Jorge Ortiz de Pinedo fue enfático al descartar cualquier posibilidad de retirarse de la actuación. El actor y productor aseguró que tiene planes para continuar trabajando activamente en teatro, cine y televisión.Con la determinación que lo ha caracterizado a lo largo de su extensa carrera, el protagonista de Una familia de diez sentenció: "Mientras el cuerpo aguante, habrá Jorge Ortiz de Pinedo", demostrando que su pasión por el entretenimiento sigue más vigente que nunca.