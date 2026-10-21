A.B. Quintanilla anuncia el regreso de Son’s of Cumbia con “Desenamorando”

...

El legendario productor A.B. Quintanilla anunció el regreso de su agrupación Son’s of Cumbia con el estreno del tema “Desenamorando”, una colaboración con la cantante Majo Aguilar programada para este jueves 22 de octubre. El proyecto marca una nueva etapa musical para el creador de los Kumbia Kings, en medio de especulaciones sobre si esta alianza busca tender puentes tras la controversia previa con la familia Aguilar respecto al tributo musical a Selena.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/10/2026 09:07 AM.
En Espectáculos y editada el 21/10/2026 09:13 AM.