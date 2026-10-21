A.B. Quintanilla anuncia el regreso de Son’s of Cumbia con “Desenamorando”

Días después de adelantar en sus redes sociales que comenzaba "una nueva etapa musicalmente", A.B. Quintanilla confirmó que “Desenamorando” es la primera canción de su nuevo proyecto junto a su grupo Son’s of Cumbia. Con un mensaje directo a sus seguidores, el productor originario de Texas sentenció: “La Kumbia está de vuelta, se los prometí!!! y no vengo solo”, dejando en suspenso la identidad de su primera invitada antes de revelarla oficialmente.El 20 de octubre, Quintanilla publicó un mensaje de agradecimiento dirigido a Majo Aguilar: “Gracias Majo Aguilar por creer en este proyecto y compartir tu increíble talento conmigo. Me llena de alegría que seas la primera artista en formar parte de este disco especial”, confirmando así la fecha de estreno para este jueves 22 de octubre.Por su parte, la intérprete confirmó la noticia a través de un video en sus redes sociales, expresando su entusiasmo por trabajar con el legendario productor. “Decirles que estoy emocionada es muy poquito, porque colaborar con A.B. Quintanilla es un sueño hecho realidad muy grande”, afirmó Aguilar, quien destacó la trayectoria del músico, desde su trabajo con Selena hasta sus proyectos individuales que "nos han hecho bailar y gozar".Sobre el contenido de la canción, Majo ofreció una interpretación del mensaje que busca transmitir el tema: “A mí me gusta verlo como una canción que puede ser el himno para las mujeres que quieren soltar una relación a la que le dieron tanto, y que lo logran con respeto y con amor”.La conexión musical entre ambos artistas tiene un antecedente público reciente: A.B. Quintanilla elogió la voz de Majo Aguilar después de verla interpretar en concierto “Si una vez”, tema original de Selena Quintanilla. Sin embargo, este acercamiento también ha generado reacciones y especulaciones en redes sociales debido a los antecedentes de tensión entre el productor y la familia Aguilar.Previamente, Ángela Aguilar aseguró haber enviado una carta a la familia Quintanilla para informar sobre su proyecto de tributo musical a la "Reina del Tex-Mex". Hasta donde se tiene registro, ni A.B. Quintanilla ni otros integrantes de la familia respondieron públicamente a esa comunicación, y circularon versiones que señalaban que el productor no estaba de acuerdo con dicho proyecto. Este historial ha llevado a algunos usuarios de redes sociales a interpretar la nueva colaboración con Majo Aguilar no solo como un movimiento musical, sino como una posible respuesta implícita o un intento de tender puentes con la familia Aguilar, cerrando viejas controversias a través de la música.