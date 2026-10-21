Coque Muñiz se disculpa tras polémica por cuestionar la entrevista de Frida Sofía sobre Enrique G.

La controversia surgió durante una participación de Coque Muñiz en el programa El minuto que cambió mi destino, donde recordó la entrevista que Gustavo Adolfo Infante realizó a Frida Sofía en 2021. En aquella ocasión, la hija de Alejandra Guzmán habló sobre presuntos abusos y tocamientos que habría sufrido en su infancia, señalando directamente a su abuelo, el legendario cantante Enrique Guzmán.Al abordar el tema, Muñiz cuestionó al periodista sobre la conveniencia de difundir una acusación de tal magnitud sin contar con pruebas judiciales, argumentando que este tipo de notas "sí destrozan" la imagen pública y la trayectoria artística de las personas. Aunque Infante defendió su labor periodística asegurando que desconocía el tema de antemano y que Frida Sofía le pidió no editar ninguna parte de su testimonio, Coque cerró el intercambio con una reflexión que terminó de encender las alarmas: "Yo sí le creería, porque hay que creerle a las mujeres, pero no me atrevería a comentar algo, no lo haría público porque el escarnio del público cuando no tiene una idea correcta de lo que sucedió, va cambiando".Las declaraciones del cantante provocaron una ola de indignación en las redes sociales. Diversos usuarios interpretaron sus palabras como un intento de defender la reputación de Enrique Guzmán por encima del derecho de una víctima a denunciar presuntos abusos, llegando a acusarlo de "defender a un agresor para cuidar su trayectoria artística".Ante el creciente repudio, Jorge "Coque" Muñiz decidió reaparecer a través de un video para ofrecer una disculpa pública. En el mensaje, reconoció que había realizado una pregunta "fuera de lugar" y se apresuró a aclarar que su intención jamás fue restar importancia o minimizar a las personas que se animan a denunciar situaciones de violencia, buscando así apaciguar los ánimos de la comunidad digital.Hasta el momento, ni Frida Sofía ni Gustavo Adolfo Infante han emitido ninguna declaración pública en respuesta a las disculpas ofrecidas por el cantante. Cabe recordar que las acusaciones de Frida Sofía se hicieron públicas en 2021, y que Enrique Guzmán ha negado rotundamente los señalamientos en todas las ocasiones. Dada la sensibilidad del tema, expertos y medios han subrayado la importancia de distinguir entre las declaraciones públicas de las partes involucradas y los hechos que puedan estar judicialmente acreditados, en un caso que sigue dividiendo opiniones en la opinión pública.