Coque Muñiz se disculpa tras polémica por cuestionar la entrevista de Frida Sofía sobre Enrique G.

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El cantante Jorge "Coque" Muñiz ofreció una disculpa pública tras generar indignación en redes sociales por cuestionar la difusión de las acusaciones de Frida Sofía contra su abuelo, Enrique Guzmán, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante. Muñiz admitió que sus comentarios fueron "fuera de lugar" y aclaró que su intención nunca fue restar importancia a las personas que denuncian situaciones de violencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/10/2026 09:33 AM.
En Espectáculos y editada el 21/10/2026 09:37 AM.