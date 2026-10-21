Fallece Adam Wolke, pionero del streaming IRL en Europa, a causa de una hemorragia cerebral

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La comunidad digital europea se encuentra de luto tras el fallecimiento de Adam Wolke, conocido como SkylineTV LIVE y pionero de las transmisiones IRL (In Real Life). Su pareja y el streamer Jens "Knossi" Knossalla confirmaron que el creador de contenido murió a causa de una hemorragia cerebral por la ruptura de un aneurisma, rodeado de sus seres queridos en sus últimos momentos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/10/2026 09:27 AM.
En Espectáculos y editada el 21/10/2026 09:30 AM.