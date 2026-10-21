Irán Castillo reacciona a las condenas por su secuestro en 2015: Me desconecté hace diez años

...

La actriz Irán Castillo reaccionó con sorpresa y distancia ante las recientes condenas de hasta 165 años de prisión dictadas por la FGR contra nueve integrantes de la banda que la secuestró en 2015. Castillo explicó que se deslindó del proceso judicial hace una década para sanar, evitando el "morbo" mediático y dejando atrás un traumático capítulo en el que Gloria Trevi y su esposo fueron clave para pagar su rescate.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/10/2026 09:04 AM.
En Espectáculos y editada el 21/10/2026 09:07 AM.