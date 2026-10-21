Irán Castillo reacciona a las condenas por su secuestro en 2015: Me desconecté hace diez años

La actriz Irán Castillo sorprendió a los medios de comunicación al reaccionar a las recientes sentencias contra la banda que la privó de su libertad hace más de una década. Lejos de profundizar en los detalles del trauma, la intérprete explicó que llevaba años alejada del expediente y que el anuncio de las condenas la tomó completamente desprevenida.“Pues es que mira, mi sentir, la verdad es que no he querido como dar mucho bola a esto porque pues fue hace once años”, declaró la actriz, quien prefirió dejar atrás aquella experiencia para evitar que su historia se convierta nuevamente en motivo de exposición pública. Castillo fue enfática al señalar que hace diez años tomó la decisión de deslindarse y desconectarse del caso para poder continuar con su vida, por lo que desconocía por completo los avances judiciales hasta el momento.Ante la insistencia de los reporteros sobre la importancia de combatir la impunidad, Castillo expresó su incomodidad ante el sensacionalismo que rodea la noticia. “Entonces ahorita como que siento que las entrevistas ya son morbo, ¿no?”, comentó entre risas, dejando claro que no desea revivir públicamente un episodio que marcó su vida y que prefiere mantener en el pasado.La Fiscalía General de la República (FGR) informó recientemente sobre penas que oscilan entre los 57 y los 165 años de prisión para nueve integrantes de la organización criminal responsable del plagio. Los delitos acreditados en su contra incluyen delincuencia organizada, secuestro agravado, posesión de drogas con fines de comercio y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Los dos principales sentenciados recibieron la pena máxima de 165 años de cárcel, además de una multa de 863 mil 742 pesos.El secuestro de Castillo ocurrió en mayo de 2015. La actriz permaneció privada de su libertad durante tres días después de que los agresores chocaran intencionalmente su vehículo cuando salía de una función teatral, obligándola a subir a una camioneta. Según los antecedentes del caso, la banda operaba buscando víctimas que viajaran solas de noche, por lo que la elección de la intérprete no fue premeditada; sus captores descubrieron su identidad hasta que revisaron sus pertenencias durante el cautiverio.Durante su cautiverio, la familia de Castillo negoció el rescate, pero no logró reunir la exorbitante cantidad exigida por los delincuentes. Fue entonces cuando la cantante Gloria Trevi y su esposo, Armando Gómez, intervinieron de manera anónima en ese momento, aportando el dinero faltante para conseguir la liberación de la actriz.Tras recuperar su libertad, Castillo atravesó un proceso emocional sumamente complejo. Inicialmente se resistió a declarar ante las autoridades e incluso llegó a experimentar empatía por sus captores, una reacción psicológica que los especialistas identificaron como síndrome de Estocolmo. Sin embargo, con el tiempo y el apoyo terapéutico, logró colaborar con la investigación, participando activamente en la identificación del líder de la organización y ayudando a que otras víctimas de la misma banda también obtuvieran justicia.
A pesar de que las condenas representan un precedente importante en la lucha contra la delincuencia organizada, Irán Castillo mantiene su postura de sanación privada, celebrando el cierre judicial desde la distancia y enfocada en su presente.