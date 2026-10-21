Jacob Elordi narrará el audiolibro de las memorias póstumas de Eric Dane, "My Book of Days"

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acob Elordi pondrá la voz al audiolibro de My Book of Days, las memorias póstumas de Eric Dane, quien falleció a causa de ELA. El proyecto, que se lanza el 3 de noviembre, reúne simbólicamente a los actores que interpretaron a padre e hijo en Euphoria, y revela detalles íntimos sobre la lucha del actor contra la enfermedad, sus batallas con las adicciones y las verdaderas razones de su salida de Grey's Anatomy.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/10/2026 10:39 AM.
En Espectáculos y editada el 21/10/2026 10:48 AM.