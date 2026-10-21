Jacob Elordi narrará el audiolibro de las memorias póstumas de Eric Dane, "My Book of Days"

Jacob Elordi volverá a conectar con Eric Dane, esta vez fuera de la pantalla. El actor australiano, reconocido por interpretar a Nate Jacobs en la exitosa serie de HBO Euphoria, será el narrador de la versión en audiolibro de My Book of Days, las memorias que Dane dejó como testimonio de su vida y trayectoria.Esta participación añade un significado emocional especial al proyecto, ya que en la serie ambos dieron vida a una complicada relación de padre e hijo (Cal y Nate Jacobs). Con la voz de Elordi, las experiencias y recuerdos personales de Dane llegarán a una nueva audiencia, ofreciendo una faceta del actor que va mucho más allá de sus icónicos papeles televisivos. El audiolibro tiene previsto su lanzamiento para el próximo 3 de noviembre.En My Book of Days, Eric Dane aborda con crudeza algunos de los episodios más difíciles de su vida. El actor relata el impacto devastador que tuvo recibir el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en abril de 2025, así como el deterioro físico que comenzó a experimentar, recordando la dolorosa conversación en la que, junto a su expareja Rebecca Gayheart, confirmó la enfermedad entre lágrimas.El libro también incluye una revelación sobre su salida de Grey's Anatomy, serie que lo catapultó a la fama como el doctor Mark Sloan, apodado "McSteamy". Dane reconoce que durante esa etapa luchó contra las adicciones, ingresando a rehabilitación en cinco ocasiones. Sin embargo, aclara que su salida de la producción en la octava temporada no estuvo relacionada con estos problemas de salud, sino con una decisión económica: su personaje se había vuelto "demasiado caro" para la serie.Eric Dane falleció a causa de una insuficiencia respiratoria derivada de la ELA, la enfermedad neurodegenerativa que marcó sus últimos años. Su muerte generó una ola de muestras de cariño de compañeros y seguidores, quienes recordaron tanto su trabajo en producciones emblemáticas como la huella que dejó en distintas generaciones de espectadores, desde su consagración en Grey's Anatomy hasta su compleja interpretación en Euphoria.A través de estas memorias, el actor ofrece un testimonio directo y vulnerable sobre su lucha contra las adicciones y el deterioro emocional que vivía mientras mantenía una imagen pública asociada con el éxito y el atractivo. My Book of Days no solo es un recorrido por su pasado y presente, sino también una reflexión profunda sobre lo que él visualizaba para el futuro de sus hijas, cerrando su legado con una honestidad que pocos se atreven a mostrar.