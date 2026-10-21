Jaime Maussan revela la temática extraterrestre del 'Beliween' 2026 de Belinda

...

El conductor Jaime Maussan adelantó en un video estilo "transmisión urgente" que la esperada fiesta de Halloween de Belinda, el Beliween 2026, tendrá una temática de contacto extraterrestre. Aunque aún no se confirman fecha, sede ni lista de invitados, el anuncio marca un giro hacia la ciencia ficción para una de las celebraciones de disfraces más anticipadas y comentadas del espectáculo en la Ciudad de México.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/10/2026 12:09 PM.
En Espectáculos y editada el 21/10/2026 12:14 PM.