Jaime Maussan revela la temática extraterrestre del 'Beliween' 2026 de Belinda

El reconocido conductor Jaime Maussan apareció en un video con tono de transmisión urgente, ubicado dentro de una nave espacial, para revelar el concepto de la próxima fiesta anual de disfraces de la cantante Belinda. “Interrumpimos nuestra programación para informar sobre un acontecimiento extraordinario. En las últimas horas se han detectado señales inexplicables y actividad inusual que apuntan a un posible contacto extraterrestre”, dice Maussan al inicio de la pieza audiovisual.El video juega con el lenguaje de las investigaciones ovni, mencionando "indicios de una presencia que no parece pertenecer a nuestro planeta" y asegurando que el fenómeno está ligado a un encuentro que reunirá a "seres de distintas galaxias". El nombre clave de esta supuesta investigación es, sin duda, el Beliween. Frases como “La creación fue solo el comienzo. El contacto, nuestro destino” adelantan la estética de ciencia ficción que dominará la celebración, dejando atrás por un momento a los monstruos clásicos.El anuncio llega en medio de la gran expectativa que genera cada año esta fiesta, que se ha consolidado como uno de los eventos de Halloween más comentados entre figuras del espectáculo e influencers de la Ciudad de México.En su edición de 2025, Belinda celebró caracterizada como Greta, la criatura femenina de la película Gremlins (1984), llegando a la fiesta a bordo de un auto clásico y con música de El fantasma de la ópera. Aquella reunión privada contó con la asistencia de invitados como Aislinn Derbez (disfrazada de Aaron Abasolo), Karol Sevilla (como Megan), Erik Rubín, Mía Rubín, Tarik Othón y Majo Aguilar.Previamente, en 2023, la cantante sorprendió con una elaborada caracterización de Lilith, del videojuego Diablo, utilizando prostéticos, cuernos y lentes de contacto, además de haber explorado disfraces de la Novia de Frankenstein, una versión femenina de Eso, Pinhead de Hellraiser y una Catrina.Aunque el video de Maussan ya instaló la narrativa de naves espaciales, criaturas de otros mundos y señales desconocidas, Belinda no ha revelado oficialmente si el evento se realizará el 31 de octubre, ni ha confirmado la sede o la lista de invitados para este 2026.Sin embargo, el adelanto confirma que la dinámica de decoración elaborada, entradas temáticas y la presencia de invitados del medio artístico seguirán siendo el pilar de la celebración. Por ahora, los seguidores y la industria del entretenimiento solo pueden especular sobre cómo la "Pólvora" adaptará el contacto intergaláctico a su icónica fiesta, mientras Maussan promete "continuar informando" sobre este caso.