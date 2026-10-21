Juan José Origel enfrenta críticas en redes por publicar foto antigua con Donald Trump en hotel

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El presentador Juan José Origel desató una ola de reproches en redes sociales tras compartir una fotografía privada de su época como periodista junto a Donald Trump en el hotel The Plaza. Aunque el comunicador buscaba respaldar su afirmación de haber visitado el emblemático recinto neoyorquino, los usuarios cuestionaron la exhibición de cercanía con el mandatario, dado su historial de políticas migratorias restrictivas y las acciones del ICE contra indocumentados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/10/2026 09:37 AM.
En Espectáculos y editada el 21/10/2026 09:41 AM.