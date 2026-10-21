Juan José Origel enfrenta críticas en redes por publicar foto antigua con Donald Trump en hotel

La controversia comenzó cuando el comunicador guanajuatense expresó en sus plataformas personales su tristeza por la noticia de que el histórico hotel The Plaza, ubicado junto a Central Park en Nueva York, cerraría sus puertas en febrero para una remodelación de cuatro años. Origel comentó que el edificio era un "punto obligado de visita" y admitió haberse hospedado allí en dos ocasiones.Esta confesión detonó burlas y escepticismo entre sus seguidores, quienes pusieron en duda que el presentador hubiera tenido acceso a las instalaciones exclusivas del complejo hotelero. Ante el cuestionamiento, Origel decidió buscar en su archivo personal para respaldar sus afirmaciones.Horas después, el periodista publicó una imagen en la que aparece sentado en una sala privada del hotel junto a Donald Trump, quien en ese momento era un empresario de bienes raíces. En la fotografía también se observa al cronista de sociales Enrique Castillo-Pesado revisando documentos, mientras Trump, vestido con traje oscuro y corbata roja, toma la palabra.Sin embargo, la publicación acumuló miles de interacciones negativas. Decenas de usuarios reprocharon la exhibición pública de esta reunión, señalando la incongruencia de mostrar cercanía con el mandatario dado su historial de medidas migratorias hostiles contra México y las redadas y expulsiones ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante sus gestiones al frente del gobierno estadounidense.Para contextualizar la imagen, Origel detalló que su llegada a la propiedad ocurrió por invitación directa del multimillonario a un grupo selecto de reporteros mexicanos. En esa época, el comunicador no laboraba en televisión abierta, sino que ejercía como redactor en la prensa escrita para el diario El Sol de México.El objetivo de aquella convocatoria era presentar una cartera de inversiones inmobiliarias y turísticas que Trump pretendía edificar en las costas de México. No obstante, el conductor relató que esos proyectos nunca se concretaron debido a dificultades y desacuerdos regulatorios con la administración federal mexicana que encabezaba Carlos Salinas de Gortari, lo que llevó al empresario a traspasar el control financiero de la propiedad años más tarde.Aunque la fotografía generó sorpresa entre varios seguidores por el aspecto juvenil de Origel, la discusión principal se centró en el significado político y social de exhibir dicha cercanía. Pese a la acumulación de comentarios negativos, emoticonos de rechazo y reclamos directos sobre la actitud complaciente de algunos sectores del espectáculo frente a estas figuras, Origel decidió mantener la fotografía visible en su perfil de Instagram y optó por no responder a las críticas de los usuarios.