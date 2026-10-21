Julio Preciado confiesa su pasado de ludopatía y anuncia su retiro de los escenarios

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El exvocalista de la Banda El Recodo, Julio Preciado, abrió su corazón sobre su pasado como ludópata, una adicción que lo llevó a "tocar fondo" y malbaratar sus bienes. La confesión llega en medio de un año marcado por serias complicaciones de salud, incluyendo la reciente colocación de un marcapasos, lo que lo ha llevado a preparar su retiro definitivo de los escenarios.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/10/2026 11:23 AM.
En Espectáculos y editada el 21/10/2026 11:32 AM.