Julio Preciado confiesa su pasado de ludopatía y anuncia su retiro de los escenarios

En una de las revelaciones más íntimas de su carrera, el cantante sinaloense Julio Preciado habló con crudeza sobre uno de los capítulos más oscuros de su vida: su adicción al juego. El intérprete de Pena tras pena confesó que la ludopatía lo llevó a contraer fuertes deudas, sacar tarjetas de crédito, pedir dinero prestado a personas cercanas y, en sus momentos más desesperados, empeñar y malbaratar sus pertenencias de valor.Preciado se mostró arrepentido por el impacto personal de esta etapa, resumiendo la dolorosa experiencia con la frase: “No es fácil tocar fondo”, y reconociendo que se trata de una enfermedad muy difícil de controlar.La expresión elegida por el cantante para describir su adicción no es casual. El tiro de gracia es una de las canciones más emblemáticas de su carrera, compuesta por él mismo e interpretada junto a la Banda El Recodo en el disco en vivo grabado en el Río Nilo en 1997. Años después, Preciado reveló que el rotundo éxito de ese tema le permitió comprar su primera casa en Lomas de Mazatlán, un contraste irónico con las pérdidas económicas que sufrió en su vida personal a causa del juego.La confesión llega en una etapa de despedida para el artista, quien ha enfrentado una racha de problemas de salud que lo han llevado al hospital en múltiples ocasiones: