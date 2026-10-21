Kevin 'Noodles' Wasserman de The Offspring se aleja temporalmente de los escenarios

...

El guitarrista de The Offspring, Kevin 'Noodles' Wasserman, anunció su retiro temporal de las presentaciones en vivo debido a un problema de salud "repentino y bastante serio". Aunque la banda continuará con su gira, que incluye su participación en el Corona Capital 2026 en la Ciudad de México, aún no se ha revelado la naturaleza de su padecimiento ni quién lo reemplazará en los próximos conciertos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/10/2026 11:32 AM.
En Espectáculos y editada el 21/10/2026 11:41 AM.