Kevin 'Noodles' Wasserman de The Offspring se aleja temporalmente de los escenarios

El guitarrista de la legendaria banda de punk rock The Offspring, Kevin 'Noodles' Wasserman, anunció este miércoles 21 de octubre que se alejará temporalmente de las presentaciones en vivo. A través de un comunicado difundido en las redes sociales oficiales de la agrupación, el músico explicó que debe hacer una pausa para atender un problema de salud que calificó como "repentino y bastante serio".En su mensaje, Noodles expresó que sus compañeros de banda respaldan plenamente su decisión y que él espera volver a los escenarios lo antes posible, confesando que extrañará a sus seguidores durante su proceso de recuperación. Hasta el momento, no se han compartido detalles específicos sobre el padecimiento que lo afecta ni se ha establecido una fecha tentativa para su regreso.A pesar de la ausencia de su histórico guitarrista, The Offspring tiene previsto cumplir con sus compromisos agendados. Entre sus próximas presentaciones destacan un concierto en Los Ángeles el 24 de octubre, una actuación en Las Vegas el 6 de noviembre y su tan esperada participación en el festival Corona Capital 2026, programada para el 21 de noviembre en la Ciudad de México.
La noticia generó incertidumbre entre los fanáticos sobre si Noodles lograría recuperarse a tiempo para el festival o si la banda cancelaría su show. Sin embargo, hasta ahora no se ha anunciado ninguna cancelación. Tampoco se ha confirmado oficialmente quién ocupará su lugar en la guitarra durante estas presentaciones, dejando a la expectativa a los seguidores de la banda mientras esperan más noticias sobre la salud y el pronto regreso del icónico músico.