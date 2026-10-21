Maluma confiesa su lucha contra un desorden alimenticio y la ansiedad: "Estaba rayado de la cabeza"

Durante una plática sobre salud mental en la Semana Billboard de la Música Latina, el intérprete de Felices los 4 hizo una revelación impactante sobre su pasado. Maluma admitió que llegó a obsesionarse con su alimentación sin darse cuenta de que padecía un trastorno, impulsado por la exigencia de mantener un cuerpo marcado para campañas de moda.“Yo antes tenía una obsesión con la comida, yo tenía un desorden alimenticio y yo no sabía. Así ustedes me vean aquí que 'Ah, Calvin Klein, que los cuadritos y toda la huevonada'. Yo estaba rayado, yo estaba rayado de la cabeza, por así decirlo”, manifestó el artista, explicando que, aunque desde fuera parecía cumplir con los estándares, su relación con la comida se había convertido en una preocupación silenciosa que afectaba su salud.El colombiano, quien en diciembre pasado lanzó el podcast Las cosas como son para hablar de depresión y agotamiento, fue honesto sobre su estado actual. Aclaró que, a pesar del trabajo en su bienestar, la ansiedad sigue siendo parte de su vida diaria. “Sería un mentiroso si me siento aquí y digo que la vida es color de rosa. No, yo todos los días me levanto y digo '¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Qué miedos tengo que enfrentar para poder salir adelante?'”, confesó.Para manejar este desgaste, Maluma aseguró que recurre a la terapia todos los días y ha encontrado en el libro Hábitos atómicos una herramienta clave para modificar su rutina. Este proceso de autoconocimiento le ha permitido encontrar un mayor equilibrio entre su carrera, su vida personal y su familia, alejándose de la etapa en la que el estrés constante le provocaba dolores de cabeza permanentes.La llegada de sus hijos ha marcado un antes y un después en la vida del cantante. Maluma explicó que el nacimiento de su primera hija, París (de dos años), representó un cambio profundo y una "revolcada" emocional que le exigió comprender y gestionar nuevas dimensiones de su vida, un proceso en el que contó con el apoyo crucial de terapeutas y profesionales.Ahora, con la llegada de su segundo hijo, Orión, nacido en septiembre, el artista asegura que enfrenta la paternidad desde una perspectiva distinta. Esta nueva experiencia le ha dado valentía y le ha permitido vivir esta etapa con otras herramientas, consolidando un bienestar que va más allá de la imagen pública y que se refleja en su más reciente trabajo musical, el álbum Loco x volver.Maluma compartió estas reflexiones en la última jornada de conversaciones de la Semana Billboard de la Música Latina, uno de los principales encuentros de la industria musical en español, que culminó con la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina en Miami.