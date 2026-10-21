Maluma confiesa su lucha contra un desorden alimenticio y la ansiedad: "Estaba rayado de la cabeza"

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El cantante colombiano Maluma reveló durante la Semana Billboard de la Música Latina en Miami que sufrió un desorden alimenticio no diagnosticado debido a la presión por mantener una imagen física en campañas publicitarias. Además, abrió su corazón sobre su lucha diaria con la ansiedad, la importancia de la terapia y cómo la llegada de sus hijos, París y Orión, ha transformado su perspectiva de vida y bienestar emocional.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/10/2026 01:17 PM.
En Espectáculos y editada el 21/10/2026 01:20 PM.