Médico advierte sobre el grave estado de salud de Laura Bozzo: podría depender de ventilador

A casi una semana de su hospitalización, la salud de la conductora peruana Laura Bozzo se ha convertido en motivo de profunda preocupación. Aunque no hay un boletín médico oficial reciente por parte de su familia, el cirujano Arturo Candido ofreció su análisis profesional en entrevista con el reportero Ernesto Buitrón, aclarando que no forma parte del equipo médico que la atiende.Basándose en los reportes que circulan sobre su estado, el doctor señaló que Bozzo presentaría complicaciones derivadas de una peritonitis, un choque séptico y una neumonía. Debido a la gravedad de este cuadro, Candido explicó que la conductora podría estar dependiendo de un ventilador mecánico, ya que la neumonía ha comprometido severamente su capacidad respiratoria. "El riesgo de muerte puede presentarse; el hecho de que estés en una terapia intensiva y con ese diagnóstico de peritonitis, choque séptico y neumonía, la pone en una condición difícil", aseveró el especialista.Laura Bozzo fue hospitalizada el pasado 13 de octubre, inicialmente en Acapulco, Guerrero, para ser trasladada pocas horas después al Hospital General de la Ciudad de México. Desde entonces, las versiones sobre su estado han sido contradictorias: mientras sus familiares y sus propias redes sociales transmitían mensajes de calma asegurando que "todo estaba bien", su chofer reveló en su momento que la situación era mucho más complicada de lo que se daba a conocer públicamente.El traslado al Hospital General de México, ubicado en la capital, ha generado cuestionamientos en el ámbito del espectáculo. Personalidades como la periodista Magaly Medina pusieron en tela de juicio esta decisión, argumentando que, dada la fortuna acumulada por Bozzo a lo largo de su exitosa carrera televisiva, debería haber sido atendida en una institución privada de alta especialidad.Ante estas críticas, un representante de la conductora salió en defensa de la decisión, asegurando que el traslado al hospital público fue la opción más viable y responsable en ese momento, debido a la naturaleza de la emergencia médica y la cercanía del lugar, priorizando la atención inmediata sobre cualquier otra consideración. Mientras tanto, colegas, amigos y millones de seguidores se mantienen a la espera de una actualización oficial que ofrezca claridad sobre la evolución de la conductora.