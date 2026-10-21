Médico advierte sobre el grave estado de salud de Laura Bozzo: podría depender de ventilador

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La conductora Laura Bozzo enfrenta un delicado cuadro de salud tras ser trasladada de Acapulco al Hospital General de la Ciudad de México. Aunque no se ha emitido un boletín médico oficial reciente, el doctor Arturo Candido advirtió que, debido a reportes de peritonitis, choque séptico y neumonía, la peruana podría depender de un ventilador y enfrentar un alto riesgo de muerte, mientras su representante defiende la elección del nosocomio por la urgencia de la emergencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/10/2026 10:36 AM.
En Espectáculos y editada el 21/10/2026 10:39 AM.