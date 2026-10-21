Premios Billboard 2026: Polémica por Yahritza y Su Esencia en el tributo a Juan Gabriel

Este jueves 22 de octubre, el James L. Knight Center de Miami, Florida, fue el escenario elegido para rendir homenaje a Juan Gabriel en el décimo aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 28 de agosto de 2016. La producción de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 reunió a un elenco diverso de intérpretes de pop, regional mexicano y música popular latinoamericana, incluyendo a Carlos Rivera, Pablo Alborán, Jessi Uribe y Paola Jara, para celebrar la amplitud del catálogo del icónico cantautor. La ceremonia, transmitida por Telemundo y la plataforma Peacock, buscaba honrar la herencia musical que Juan Gabriel dejó en América Latina, abarcando desde baladas y rancheras hasta música norteña y pop.La participación del trío mexicoamericano Yahritza y Su Esencia (formado por los hermanos Yahritza, Armando y Jairo Martínez) concentró gran parte de la conversación previa al evento, reactivando un rechazo que persiste desde 2023. La controversia estalló cuando integrantes del grupo hicieron comentarios despectivos sobre su visita a México, afirmando que preferían la comida de Washington a la gastronomía mexicana, quejándose del picante, el sabor de los refrescos y el ruido matutino en la Ciudad de México.Para una parte del público y la crítica, estas declaraciones representaron una contradicción inaceptable: el grupo construyó su carrera en el género regional mexicano, pero mostró un aparente desprecio por las costumbres, la ciudad y la identidad cultural de donde provienen esas referencias. Aunque la agrupación publicó un video de disculpa, las críticas no cesaron, traducéndose en abucheos en conciertos y rechazo constante en redes sociales. Mientras algunos usuarios cuestionan que sean parte de un tributo tan emblemático, otros defienden su inclusión como una muestra de la diversidad generacional del segmento.Cabe recordar que Yahritza y Su Esencia ya han interpretado música de Juan Gabriel ante público mexicano. El 24 de agosto de 2024, durante el Festival Hera en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, el grupo cantó “Así Fue” como parte de un homenaje al cantautor, además de interpretar “Tu Cárcel”.Aquella presentación coincidió con una fuerte lluvia que obligó a los asistentes a buscar refugio bajo carpas y estructuras del recinto. El público se aglomeró frente al escenario del trío durante el aguacero, momento que la agrupación aprovechó para rendir su tributo antes de que el festival continuara con actuaciones de artistas como Daniela Spalla, Kesha, María Becerra, Demi Lovato y Ximena Sariñana. Ahora, la mirada está puesta en cómo el grupo se desempeñará en este nuevo y exigente homenaje en Miami.