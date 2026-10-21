Premios Billboard 2026: Polémica por Yahritza y Su Esencia en el tributo a Juan Gabriel

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Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 programaron un emotivo tributo a Juan Gabriel en el décimo aniversario de su fallecimiento, reuniendo a artistas como Carlos Rivera y Pablo Alborán. Sin embargo, la inclusión de Yahritza y Su Esencia reactivó la polémica por sus pasados comentarios sobre la cultura y comida mexicanas, generando un intenso debate sobre su presencia en un homenaje al Divo de Juárez.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/10/2026 12:30 PM.
En Espectáculos y editada el 21/10/2026 12:42 PM.