Rosalía revela que nunca escucha sus propios álbumes: "Sería una tortura" por su perfeccionismo

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La cantante Rosalía sorprendió al confesar en una entrevista con CBS News que nunca escucha sus propios álbumes una vez publicados. La artista explicó que, debido a su perfeccionismo, revisar su trabajo le resultaría una "tortura" al enfocarse en detalles que habría querido cambiar, prefiriendo compartir su música con el mundo y "dejarla ir" para que sean sus seguidores quienes la disfruten.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/10/2026 01:22 PM.
En Espectáculos y editada el 21/10/2026 01:39 PM.