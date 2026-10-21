Rosalía revela que nunca escucha sus propios álbumes: "Sería una tortura" por su perfeccionismo

Durante una reciente entrevista con el periodista Seth Doane para el programa CBS News Sunday Morning, la cantante española Rosalía dejó al descubierto una faceta poco habitual de su relación con su propia obra. Ante la pregunta directa del periodista sobre si escuchaba sus discos después de lanzarlos, la artista respondió con contundencia: “Nunca escucho mis álbumes”.La reacción de sorpresa de Doane, quien cuestionó por qué alguien se alejaría de algo que nació de su propia creatividad y que comparte con millones de personas, dio pie a una de las reflexiones más interesantes de la cantante sobre su proceso creativo.Lejos de indicar una falta de interés en sus composiciones, la explicación de Rosalía revela la profundidad de su exigencia artística. “Lo he creado para compartirlo, para dejarlo ir. ¿Por qué lo escucharía? Sería una tortura”, afirmó durante la conversación.La cantante detalló que volver a escuchar sus discos la llevaría inevitablemente a fijarse en pequeños detalles o decisiones de producción que habría querido modificar antes de la publicación final. Para una artista con un nivel de perfeccionismo tan alto, esa posibilidad se convierte en una fuente de frustración, por lo que prefiere dar por terminado el trabajo una vez que sale al mundo.Esta declaración ofrece una perspectiva poco común sobre la relación de los creadores con su arte. Mientras que muchos músicos y artistas suelen revisar, analizar y disfrutar de sus propios discos después de su lanzamiento, Rosalía opta por un proceso de desapego consciente.Al "soltar" sus creaciones, la artista no solo se protege de su propia autocrítica, sino que permite que la música cumpla su propósito final: ser interpretada, vivida y disfrutada por sus seguidores, sin la interferencia de las dudas o el juicio de quien la creó.