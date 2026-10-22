Édgar Vivar anuncia cirugía de columna para junio de 2027 y revela que ya dejó listo su testamento

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El legendario actor Édgar Vivar, de 77 años, confirmó que se someterá a una cirugía de columna en junio de 2027, lo que le obligará a un reposo de seis meses que él califica como un "retiro involuntario". Además, reveló que ya organizó su testamento para prevenir conflictos familiares, aclarando que posee pocos bienes y que su prioridad absoluta es atender su salud antes de retomar sus proyectos profesionales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/10/2026 08:36 AM.
En Espectáculos y editada el 22/10/2026 08:45 AM.