Édgar Vivar anuncia cirugía de columna para junio de 2027 y revela que ya dejó listo su testamento

El reconocido intérprete de 77 años, famoso por dar vida al Señor Barriga en El Chavo del 8 y a otros icónicos personajes de Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", anunció que será sometido a una intervención quirúrgica para corregir una desviación en su columna. El procedimiento, programado para junio de 2027, requerirá un periodo de recuperación de aproximadamente seis meses, tiempo durante el cual el actor permanecerá alejado de los escenarios y sets de grabación.Vivar explicó que esta cirugía es el siguiente paso tras meses de manejar el dolor con fármacos y tratamientos de estimulación eléctrica, terapias que comenzó a utilizar públicamente desde mayo de 2026 y que le permitieron mantener parte de sus actividades, aunque con desplazamientos reducidos. "Todo se reduce a una sola palabra: edad. Tengo desviada la columna, entonces tienen que hacerme rectificación", señaló el actor, quien describe esta pausa profesional como un "retiro involuntario" del que espera regresar una vez concluida su recuperación.Ante la inminencia de la cirugía, Édgar Vivar confesó que ya dejó listo su testamento, una decisión que aclaró no nace del miedo al quirófano, sino de la prudencia para prevenir posibles disputas entre sus familiares.El actor fue enfático al señalar que no posee una gran fortuna: "Mis propiedades son muy pocas realmente y los bienes que tengo ya están, todo está fríamente calculado ya. Está administrado ya todo", declaró. Vivar no está casado y no tiene hijos. Nacido el 28 de diciembre de 1948 en la Ciudad de México, es el mayor de cuatro hermanos (Enrique, Ricardo y Marcela), quienes figuran como sus familiares más cercanos y posibles beneficiarios, aunque no se ha confirmado oficialmente el contenido de las disposiciones testamentarias.A pesar de la envergadura de la intervención, el actor se muestra sereno y con total confianza en el especialista que lo atenderá. "Voy con toda la confianza del mundo, el cirujano es bueno. La última palabra es de acá arriba, pero la disposición ya la tengo", expresó Vivar, dejando claro que su voluntad es someterse al procedimiento en la fecha pactada.Actualmente, Vivar mantiene un vínculo activo con el entretenimiento, formando parte desde 2021 del elenco principal de la serie Vecinos, donde interpreta a Hipólito Menchaca. Sin embargo, el también médico especializado en obstetricia y ginecología por la Universidad Iberoamericana, tiene claro que su prioridad inmediata es atender su salud. Mientras llega la fecha de la cirugía, continúa cumpliendo con sus compromisos habituales y mantiene sus asuntos personales resueltos, demostrando la misma entereza que lo ha caracterizado a lo largo de su vida y carrera.