Rubén Blades anuncia que 2027 será el año de su gira de despedida de los escenarios

Durante una conversación en la Semana de la Música Latina de Billboard, celebrada en Miami, el cantautor de 78 años dio a conocer sus planes de retiro de los escenarios en formato de gira para el año 2027. Aunque no detalló las fechas, ciudades o países que integrarán este recorrido final, el anuncio marca el cierre de una era para una de las figuras más influyentes de la salsa y la música latina.Blades reconoció que seleccionar el repertorio para estos últimos conciertos representa un gran reto, ya que el público espera escuchar los clásicos que han acompañado su trayectoria. Por ello, explicó que procura improvisar lo menos posible durante las presentaciones, buscando ofrecer un espectáculo pulido y a la altura de su legado.La noticia de su despedida coincide con un merecido homenaje a su trayectoria. Este jueves 22 de octubre, Blades recibirá el Premio Billboard Ícono durante los Premios Billboard de la Música Latina, en reconocimiento a sus más de 50 años de carrera ininterrumpida.Paralelamente, el artista mantiene una agenda activa promocionando País portátil, su reciente álbum junto a Roberto Delgado y Orquesta. Este trabajo discográfico aborda con profundidad temas sociales contemporáneos como la migración, la corrupción, el encarcelamiento y la responsabilidad colectiva, demostrando que su compromiso con la lírica social sigue más vigente que nunca.Más allá de la música, el panameño continuará trabajando activamente en el cine. Recientemente concluyó su participación en Porto Rico, el debut como director de René Pérez (Residente), película que protagoniza Bad Bunny y que comparte créditos con Viggo Mortensen y Edward Norton.Además, el artista llegará a las salas mexicanas con Campeón gabacho, dirigida por Jonás Cuarón y basada en la novela de Aura Xilonen, con estreno previsto para el 29 de octubre. De cara al futuro, Blades tiene agendado comenzar a filmar en diciembre una película en Nueva York junto a Zoe Saldaña, y participará en Armadillo Salvaje, un proyecto que reunirá nuevamente a Antonio Banderas y Danny Trejo. Con estos proyectos, Rubén Blades deja claro que, aunque se despida de las giras musicales, su arte y su presencia en la cultura seguirán vigentes a través de la pantalla grande.