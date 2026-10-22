Rubén Blades anuncia que 2027 será el año de su gira de despedida de los escenarios

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El legendario cantautor panameño Rubén Blades anunció que 2027 marcará el fin de sus giras musicales, cerrando una etapa histórica de más de 50 años de carrera. Mientras se prepara para recibir el Premio Billboard Ícono, el artista de 78 años continúa activo promoviendo su álbum País portátil y expandiendo su trayectoria en el cine con nuevos proyectos junto a figuras como Zoe Saldaña, Bad Bunny y Antonio Banderas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/10/2026 08:45 AM.
En Espectáculos y editada el 22/10/2026 08:54 AM.