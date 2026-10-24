Chingu Amiga corresponde la pedida de mano de Rodrigo Vásquez y le regala un lujoso carro

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La creadora de contenido Sujin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga, sorprendió a sus seguidores al pedirle matrimonio a su novio Rodrigo Vásquez obsequiándole una camioneta Hyundai Santa Fe 2025. Este lujoso gesto reciproca la romántica propuesta que él le hizo en Oaxaca en abril de 2026, donde la sorprendió con una tradicional calenda y elementos de la cultura mexicana.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/10/2026 08:44 AM.
En Espectáculos y editada el 24/10/2026 08:55 AM.