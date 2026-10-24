Chingu Amiga corresponde la pedida de mano de Rodrigo Vásquez y le regala un lujoso carro

La influencer surcoreana decidió corresponder al romántico gesto de su pareja con un regalo que ha emocionado a su comunidad digital: una lujosa camioneta Hyundai Santa Fe color gris. El modelo 2025 destacó en la publicación por su diseño de "última generación", su alta tecnología y el amplio espacio que ofrece, posicionándose como una de las SUV familiares más seguras del mercado.A través de su cuenta de Instagram, Chingu Amiga compartió una serie de fotografías del momento en el que le pide matrimonio a Rodrigo, acompañadas del significativo pie de foto: "Regresé mi pedida de mano a mi Rodrigo". La respuesta del mexicano fue un entusiasta "sí", posando visiblemente emocionado y con una gran sonrisa sobre su nuevo vehículo.La historia de amor de la pareja ganó popularidad en redes sociales por el hermoso intercambio cultural que representan. Todo comenzó en abril de 2026, cuando Rodrigo organizó una propuesta que tomó completamente por sorpresa a Sujin durante una visita a Oaxaca.La creadora de contenido creía que participaría en una grabación relacionada con la planeación de bodas y las tradiciones de la región, pero terminó siendo la protagonista de su propia historia. Con la ayuda de familiares y seres queridos, Rodrigo preparó un ambiente festivo que incluyó música y una tradicional calenda oaxaqueña. Al momento de arrodillarse y expresar sus sentimientos, la reacción de Sujin fue espontánea y llena de emoción, necesitando unos instantes para asimilar la sorpresa antes de aceptar.Tras aquella primera pedida de mano, la pareja compartió imágenes del compromiso, recibiendo una ola de felicitaciones de sus seguidores, quienes celebraron la mezcla de romanticismo y tradiciones mexicanas. Ahora, con este nuevo capítulo y el lujoso obsequio de la Hyundai Santa Fe, la comunidad digital sigue de cerca esta relación que continúa destacando por su autenticidad, amor y la bonita fusión de sus respectivas culturas.