Controversia en Redes: Adrián Marcelo Ataca el Físico de Yolanda Andrade, Desencadenando Debate

El influencer Adrián Marcelo se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras hacer comentarios considerados ofensivos sobre el físico de la actriz Yolanda Andrade. Las declaraciones, realizadas durante un reciente episodio de su pódcast "Hermanos de leche" junto a Iván "la Mole", han desatado una ola de reacciones en redes sociales, dividiendo a la opinión pública.
Durante la conversación, Marcelo admitió que le generaba "incomodidad" ver a mujeres "feas" interactuando románticamente, pero que no le molestaba cuando eran mujeres guapas. Específicamente, mencionó a figuras como Martha Villalobos y Yolanda Andrade, lo que provocó indignación en muchos usuarios. "Cuando son chicas guapas, no hay ningún problema, pero que no me agrada tanto cuando son mujeres como Martha Villalobos (luchadora profesional) o Yolanda Andrade", afirmó Marcelo, según reportan medios especializados.
La reacción en redes sociales ha sido polarizada. Mientras que algunos detractores consideran que Marcelo cometió un error al atacar a Andrade, especialmente considerando su estado de salud, otros fans defendieron sus comentarios, argumentando que solo estaba dando su opinión y que la gente se está "ofendiendo" por la enfermedad de la actriz.
Este incidente reaviva un pasado conflictivo entre ambos. En 2024, Yolanda Andrade acusó a Adrián Marcelo de ejercer "violencia de género" durante su participación en el reality show "La casa de los famosos México". La polémica se originó en acciones y comentarios considerados agresivos, así como en las constantes disputas que protagonizó con la actriz Gala Montes.
Yolanda Andrade, quien padece ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), una enfermedad progresiva que afecta el movimiento, y neuralgia del trigémino, una afección que causa dolor extremo en la cara, aún no ha emitido comentarios sobre los comentarios de Marcelo. La actriz ha compartido en redes sociales que se encuentra estable y rodeada del apoyo de su familia y seres queridos, y que está considerando un tratamiento alternativo para aliviar el dolor.
La polémica ha generado un debate sobre los límites de la opinión personal en redes sociales y la importancia de la empatía, especialmente en casos que involucran a personas con enfermedades crónicas. El incidente también pone de manifiesto la persistencia de las acusaciones de violencia de género contra Adrián Marcelo, que han generado controversia en el pasado.
Antes de este incidente, Adrián Marcelo había manifestado en repetidas ocasiones que él era quien aportaba el "verdadero contenido" en el reality show "La casa de los famosos México", lo que explica, según sus seguidores, su propensión a emitir comentarios ácidos en redes sociales.
La falta de respuesta directa de Yolanda Andrade a los comentarios de Marcelo ha alimentado aún más la controversia, dejando a la comunidad en redes sociales en un estado de incertidumbre y debate.