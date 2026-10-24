Controversia en Redes: Adrián Marcelo Ataca el Físico de Yolanda Andrade, Desencadenando Debate

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Adrián Marcelo ha provocado una nueva polémica al criticar el físico de Yolanda Andrade en un podcast, generando una fuerte reacción en redes sociales y reavivando viejas acusaciones de violencia de género contra él. Andrade, quien padece ELA y neuralgia del trigémino, aún no ha respondido a los comentarios.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/10/2026 10:50 AM.
En Espectáculos y editada el 24/10/2026 10:54 AM.