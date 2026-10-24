Dani Flow Ataca a Ángela Aguilar en Premiación: "Me Cae Gordísima por Payasa"

La reciente colaboración entre el rapero mexicano Dani Flow y Aleks Syntek reavivó la polémica en redes sociales, esta vez con un ataque directo contra la cantante Ángela Aguilar. El incidente ocurrió durante un concierto de Syntek en León, Guanajuato, donde Dani Flow irrumpió inesperadamente en el escenario.
En un momento destacado, Dani Flow, en referencia a la reciente controversia generada por las declaraciones de Syntek sobre el reguetón, bromeó diciendo: "Ando con la versión mexa de Elton John, un ruido para Aleks Syntek de Leóoooooon", provocando la euforia del público.
Posteriormente, en declaraciones a la prensa, Dani Flow abordó el tema de la controversia en torno al reguetón y la reciente polémica con Leonardo Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, cuyo concierto tuvo poca asistencia. El rapero defendió a Leonardo y a su hermana Majo, destacando que Leonardo es "el único que se rescata de los Aguilar, bueno, y Majo".
Pero fue al hablar de Ángela Aguilar donde Dani Flow desató la mayor controversia. A pesar de reconocer su talento vocal, afirmó categóricamente que "no le cae bien" y que nunca grabaría una canción con ella. Esta declaración generó un intenso debate en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la actitud del rapero y su propia imagen pública.
El incidente con Ángela Aguilar se suma a las recientes polémicas en las que ha estado envuelto Dani Flow, incluyendo su reciente matrimonio y la exclusión de una de sus exparejas.
A pesar de su crítica a Ángela Aguilar, Dani Flow abrió la puerta a una posible colaboración con Majo Aguilar, resaltando su talento vocal y sugiriendo que podría estar alejada de las controversias familiares.
La actitud de Dani Flow ha generado un debate sobre la polémica en la industria musical mexicana y la importancia de mantener una imagen pública coherente.