Dani Flow Ataca a Ángela Aguilar en Premiación: "Me Cae Gordísima por Payasa"

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El rapero mexicano Dani Flow protagonizó un incidente en una premiación al interrumpir un concierto de Aleks Syntek para criticar a Ángela Aguilar, afirmando que no le cae bien y que la considera una "payasa". También defendió a Leonardo Aguilar y expresó interés en colaborar con Majo Aguilar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/10/2026 11:07 AM.
En Espectáculos y editada el 24/10/2026 11:10 AM.