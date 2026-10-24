Dolor y Legado: Hermana de RJ Mitte Honra la Memoria del Actor de Breaking Bad

La pérdida de RJ Mitte, actor conocido por su papel de Walter White Jr. en la aclamada serie *Breaking Bad*, ha dejado una profunda huella en su familia, especialmente en su hermana menor, Lacianne Carriere. El actor falleció el 12 de octubre en Brownsville, Texas, y desde entonces, la familia ha comenzado a compartir recuerdos conmovedores en redes sociales.
El 23 de octubre, Carriere, de 22 años, publicó una serie de fotografías y videos en Instagram con su hermano, expresando un dolor inmenso. "No hay palabras. Acababas de estar aquí… Tu Fanta de fresa seguía sobre mi mesa de centro cuando recibí la llamada. Desde entonces, la vida no parece real", escribió, recordando el momento en que se enteró de su muerte. "Perdí a mi otra mitad. Perdí a mi hermano, pero también perdí a mi padre… Cada aspecto de mi personalidad se debe a tu influencia", añadió.
Carriere evocó la profunda influencia de Mitte en sus gustos musicales, cinematográficos y en su afición por los videojuegos. "Gracias a ti soy coleccionista. Me enseñaste que hasta el pedazo de papel más pequeño puede ser un recuerdo preciado con el tiempo", escribió. También recordó los consejos que él le daba en momentos difíciles, como escuchar música lo-fi y levantarse a ducharse. "Sé que ahora mismo me estás diciendo que voy a estar bien, aunque no sé cómo lo conseguiré", añadió.
La cercanía entre ambos era inquebrantable, en parte debido a las circunstancias familiares. Mitte asumió responsabilidades paternas desde que Carriere era una bebé, tras un accidente que dejó a su madre paralizada. Como había revelado Mitte en una entrevista de 2016, él se encargaba de alimentarla, bañarla y cambiarle los pañales durante su infancia.
La causa de la muerte de RJ Mitte fue suicidio, según información revelada a los medios. Su madre, Dyna Mitte, encontró su cuerpo en su vivienda en Brownsville. Mitte, quien también padecía parálisis cerebral, se había convertido en un defensor de la inclusión y la representación de las personas con discapacidad. Colaboró con organizaciones como United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, y presidió The Mitte Foundation.
La trágica muerte de RJ Mitte ha reavivado el debate sobre la salud mental y la importancia de la prevención del suicidio. En Estados Unidos, existen líneas de ayuda como la Red Nacional de Prevención del Suicidio (1-888-628-9454 o 1-800-273-8255). También existen recursos específicos en Argentina (135), México (800-911-2000), Colombia (106), Perú (Línea 113 Salud), España (Línea 024), Guatemala (1582 y 502-3007-1582), El Salvador (131 y 503 7741-6614), Costa Rica (Aquí Estoy 506-2511-5776), Honduras (988), Panamá (147), República Dominicana (809-200-1400), y otros países de Latinoamérica.
La historia de RJ Mitte y su relación con su hermana es un recordatorio del impacto que una persona puede tener en la vida de otra, y de la importancia de brindar apoyo emocional y acceso a recursos de salud mental.