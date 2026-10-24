Dolor y Legado: Hermana de RJ Mitte Honra la Memoria del Actor de Breaking Bad

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Lacianne Carriere, hermana del actor RJ Mitte de Breaking Bad, compartió emotivos recuerdos y un mensaje de apoyo tras la trágica muerte de Mitte a los 34 años. La joven destacó la profunda influencia de su hermano en su vida y promovió recursos de ayuda para la salud mental.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/10/2026 11:21 AM.
En Espectáculos y editada el 24/10/2026 11:26 AM.