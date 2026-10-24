Fallece Xera Rosillo de Banda Destructora tras un accidente en Guanajuato

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El músico Xera Rosillo, integrante de Banda Destructora, falleció tras un presunto accidente automovilístico en Guanajuato, generando muestras de condolencia en el mundo de la música regional mexicana. Amigos, agrupaciones y colegas han expresado su pesar y recordado su talento y amistad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/10/2026 03:51 PM.
En Espectáculos y editada el 24/10/2026 04:02 PM.