Fallece Xera Rosillo de Banda Destructora tras un accidente en Guanajuato

La comunidad de la música regional mexicana se encuentra de luto tras la confirmación del fallecimiento de Xera Rosillo, reconocido integrante de la banda Banda Destructora. La noticia, difundida a través de redes sociales, ha desatado una ola de mensajes de condolencia y recuerdos entre amigos, colegas y seguidores del músico.
Según informes preliminares, Xera Rosillo perdió la vida el viernes 23 de octubre de 2026, tras sufrir un accidente automovilístico en la carretera Celaya-Salvatierra, en el estado de Guanajuato. El accidente ocurrió alrededor de las 06:00 horas, cuando circulaba en un vehículo Toyota blanco. Las autoridades locales y Banda Destructora aún no han emitido un comunicado oficial sobre las circunstancias exactas del suceso.
La noticia ha generado una profunda tristeza en el ámbito musical. La página de Facebook Chino Alvarado dedicó un emotivo mensaje a Xera Rosillo, destacando su impacto y la huella que dejó en quienes lo conocieron. La agrupación Banda 466 Paso a paso también expresó su pesar, recordando planes pendientes y compartiendo una de las últimas conversaciones que tuvieron con el músico, donde Xera Rosillo expresó su cariño y lealtad.
Alfredo Ríos, vocalista de La Ke Buena, se unió a las despedidas, recordando una reciente conversación en su podcast donde discutieron proyectos y logros. El Instituto Británico de Celaya también confirmó la pérdida y extendió sus condolencias a la esposa, hijos y familiares del músico, ante una pérdida que ha conmovido a toda la comunidad.
La partida de Xera Rosillo deja un vacío en la música regional mexicana, pero su legado musical y su espíritu generoso serán recordados por siempre. Su talento y dedicación a la música lo convirtieron en un artista apreciado y respetado por sus colegas y admiradores. La comunidad musical lamenta profundamente esta pérdida y ofrece su apoyo a los seres queridos de Xera Rosillo en este momento de dolor.