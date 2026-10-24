Frédéric García rompe el silencio y dedica emotivo mensaje a su hija Paloma, hijastra de Altaír

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El empresario Frédéric García, esposo de la actriz Altaír Jarabo, rompió el silencio para dedicar un conmovedor mensaje a su hija Paloma García, quien falleció a los 23 años en un accidente de tránsito en Suiza en agosto de 2026. La publicación, realizada en lo que habría sido el cumpleaños de la joven, marca la primera vez que el padre habla públicamente sobre la tragedia que enlutó a la familia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/10/2026 08:22 AM.
En Espectáculos y editada el 24/10/2026 08:27 AM.