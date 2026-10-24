Frédéric García rompe el silencio y dedica emotivo mensaje a su hija Paloma, hijastra de Altaír

A semanas de la trágica muerte de Paloma García, hijastra de la actriz mexicana Altaír Jarabo, su padre, Frédéric García, decidió romper el perfil bajo que ha mantenido la familia para honrar su memoria. Con motivo de lo que habría sido el cumpleaños de la joven de 23 años, el empresario compartió una emotiva publicación en sus redes sociales bajo el sencillo pero desgarrador mensaje: “Para siempre”.Se trata de la primera vez que Frédéric habla públicamente tras la tragedia. Desde el suceso, tanto él como Altaír Jarabo, con quien contrajo matrimonio en 2021, han optado por guardar discreción y evitar la exposición mediática, limitándose la actriz a hacer breves y contados comentarios ante la prensa sobre el doloroso suceso.Paloma García perdió la vida a inicios de agosto de 2026 en Suiza, país donde reside la familia. De acuerdo con los reportes de las autoridades locales y la información manejada por medios de espectáculos, la joven sufrió un accidente vial mientras viajaba en bicicleta. Un automóvil la golpeó cuando intentaba integrarse a uno de los carriles de la carretera. A pesar de que fue trasladada de emergencia a un hospital en estado crítico, los médicos no pudieron salvarle la vida debido a la gravedad de las lesiones traumáticas que sufrió en el impacto.Poco se conoce públicamente sobre la vida de Paloma. Hija del primer matrimonio de Frédéric García, la joven mantenía un perfil discreto en redes sociales. Su cuenta principal de Instagram aparecía como privada, aunque se sabía que administraba un perfil secundario (@pgm_img) dedicado a la fotografía, donde compartía imágenes capturadas en conciertos, eventos masivos y momentos cotidianos de su día a día.Este luto se ha desarrollado en medio de un intenso escrutinio público para la familia Jarabo-García. Recientemente, han circulado rumores sobre supuestos problemas en el matrimonio de la actriz y el empresario, sumado a declaraciones pasadas de Altaír sobre su deseo de convertirse en madre. Sin embargo, en este momento, el foco y el respeto se centran en el duelo de un padre que busca mantener viva la memoria de su hija a través de un último y sentido homenaje digital.