Kimberly La Más Preciosa lamenta la pérdida de su madre en un emotivo mensaje en Instagram

La popular influencer Kimberly La Más Preciosa compartió un mensaje desgarrador en su cuenta de Instagram el sábado 24 de octubre, confirmando el fallecimiento de su madre. En su emotiva publicación, Kimberly expresó que su vida "ya no será la misma" y que siente un "gran hueco" en su corazón tras la pérdida.
"Madre hoy te fuiste de este mundo pero nunca de mi corazón. Te agradezco por todo lo que estuviste junto a mí. De verdad mi vida ya no será la misma, solo tengo un gran hueco en mi corazón", escribió Kimberly, demostrando el profundo vínculo que mantenía con su progenitora. La creadora de contenido también expresó su deseo de que su madre descanse en paz, añadiendo: "No te despido porque algún día estaremos juntas de nuevo. Te amo, mamá. Dios te tenga en su santa gloria. Mamá, cuídanos desde donde estés".
La publicación ha generado una respuesta masiva en las redes sociales, con miles de mensajes de condolencia y apoyo. Entre los comentarios destacados se encuentran los de Wendy Guevara, con quien Kimberly había mantenido una distancia en el pasado, y Aracely Arámbula, quien le envió un mensaje de fuerza y luz. Latin Lover también expresó sus más sentido pésames.
La influencer no ha revelado detalles sobre las causas de la muerte ni sobre los servicios funerarios. La noticia se produce en un momento en que Kimberly mantiene una activa presencia en redes sociales, donde suele compartir aspectos de su vida cotidiana y conectar con sus seguidores.
El distanciamiento entre Kimberly y Wendy Guevara, según explicó la ganadora de "La Casa de los Famosos México", se debió a diferencias laborales y a la influencia de personas cercanas a Kimberly. Wendy aseguró que no existe odio ni conflicto personal, y que sigue teniendo un cariño especial por su antigua compañera de "Las Perdidas".
La publicación de Kimberly ha transformado su perfil en un espacio de despedida y recuerdo, donde los mensajes de cariño y solidaridad continúan llegando de sus seguidores y de otras personalidades del medio. La influencer no ha anunciado planes de retirarse de sus actividades profesionales, pero tampoco ha compartido más detalles sobre su estado emocional.
El dolor de Kimberly La Más Preciosa ha resonado en la comunidad digital, generando una ola de mensajes de apoyo y cariño para ella y su familia. La influencer ha convertido sus redes sociales en un espacio de comunicación con sus seguidores, compartiendo momentos de su vida privada y anuncios profesionales. En este sábado 24 de octubre, su perfil se ha convertido en un espacio de despedida para su madre.