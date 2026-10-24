Kimberly La Más Preciosa lamenta la pérdida de su madre en un emotivo mensaje en Instagram

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La influencer Kimberly La Más Preciosa anunció la muerte de su madre a través de una publicación en Instagram, expresando un profundo dolor y agradecimiento. La noticia ha generado una ola de mensajes de condolencia de figuras públicas como Wendy Guevara y Aracely Arámbula.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/10/2026 10:37 AM.
En Espectáculos y editada el 24/10/2026 10:41 AM.