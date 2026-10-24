Manuel El Flaco Ibáñez: Hija Pide Donaciones de Sangre O Negativo Tras Hospitalización

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La hija del actor y comediante Manuel El Flaco Ibáñez confirmó que su padre está estable en un hospital de la Ciudad de México y solicitó donaciones de sangre tipo O negativo para reponer las unidades utilizadas durante su atención médica.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/10/2026 10:46 AM.
En Espectáculos y editada el 24/10/2026 10:50 AM.