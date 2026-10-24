Manuel El Flaco Ibáñez: Hija Pide Donaciones de Sangre O Negativo Tras Hospitalización

El reconocido actor y comediante Manuel El Flaco Ibáñez se encuentra hospitalizado en la Ciudad de México, generando preocupación entre sus seguidores y colegas. Sin embargo, su hija, Daniela Ibáñez, ha salido a aclarar la situación, asegurando que su padre está "bien" y solicitando la colaboración del público para encontrar donadores de sangre tipo O negativo.
En su cuenta de Instagram, Daniela Ibáñez compartió información detallada sobre el proceso de donación, enfatizando la importancia del tipo sanguíneo O negativo para la atención médica de su padre. "Es un tipo de sangre muy específica y como uno tiene que reponer la sangre que se usa, pues básicamente es para eso", explicó la hija del Flaco Ibáñez.
Las personas interesadas en donar deben cumplir con ciertos requisitos, como tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y presentar una identificación oficial vigente. Además, se requiere un ayuno mínimo de dos horas, aunque se permite el consumo de frutas y agua. Existen restricciones médicas que impiden la donación a personas con ciertas condiciones, incluyendo hepatitis B o C, enfermedades del hígado, tuberculosis, VIH, infecciones de transmisión sexual, cáncer, enfermedades del corazón, diabetes no controlada, anemia, problemas de coagulación o antecedentes de convulsiones.
El Banco de Sangre también establece restricciones para quienes hayan realizado cirugías, accidentes graves, transfusiones, tatuajes, perforaciones, acupuntura o tratamientos dentales en los últimos seis meses. Se debe esperar un año para poder donar si se han realizado tratamientos dentales como conductos, coronas, puentes, ortodoncia, implantes o endodoncias. Es importante informar sobre el consumo de medicamentos y abstenerse de consumir alcohol o drogas intravenosas en los días previos a la donación. Viajes recientes a Estados Unidos, Canadá, Europa, África o Medio Oriente también pueden implicar un período de espera para donar.
Manuel El Flaco Ibáñez, nacido el 17 de octubre de 1946, es reconocido por su prolífica carrera en cine, televisión, teatro y comedia. Su participación en series como "Vecinos" y telenovelas como "Rubí" y "Hasta que el dinero nos separe" lo han consolidado como un ícono de la comedia mexicana. La noticia de su hospitalización desató una ola de preocupación entre sus fans, quienes han expresado su apoyo a través de cadenas de oración y solicitudes de donación de sangre en redes sociales.
La familia de Manuel El Flaco Ibáñez ha solicitado al público acudir al Banco de Sangre del Hospital ABC de Santa Fe, en Ciudad de México, para apoyar con la donación de sangre. Daniela Ibáñez reiteró que su padre se encuentra estable y agradeció la ayuda de sus seguidores. La donación de sangre O negativo es crucial para reponer las unidades utilizadas durante la atención médica de Manuel El Flaco Ibáñez, y la colaboración del público puede marcar una diferencia significativa en su recuperación.