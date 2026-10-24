Manuel 'El Flaco' Ibáñez hospitalizado en CDMX; piden donaciones de sangre

La salud del reconocido actor y comediante Manuel "El Flaco" Ibáñez ha vuelto a ser motivo de preocupación, tras ser hospitalizado en la Ciudad de México. La noticia, difundida este viernes 23 de octubre a través de redes sociales, ha desatado una ola de mensajes de apoyo y una urgente petición de donaciones de sangre.
Inicialmente, se reportó que el estado de salud del actor era delicado, pero su hija, Daniela Ibáñez, salió a desmentir esta información en sus redes sociales. A través de sus historias de Instagram, Daniela tranquilizó a sus seguidores, reiterando la necesidad de donaciones para reponer la sangre utilizada en el tratamiento de su padre. "No se alarmen, está estable", aseguró Daniela, sin embargo, no confirmó la razón específica de la hospitalización.
La noticia ha revivido la preocupación de los fans, especialmente considerando que apenas en junio pasado Ibáñez fue sometido a una cirugía de emergencia por un aneurisma en la aorta. En una entrevista con Televisa Espectáculos, el actor relató la inesperada detección del aneurisma durante un estudio de colon, y con su característico humor, comentó sobre su persistencia en fumar a pesar de la operación. "Me acaban de operar de una aneurisma, por el cigarro, pero no lo dejo. Como 60 años", bromeó el actor.
En aquel momento, Ibáñez también aprovechó la oportunidad para advertir a sus seguidores sobre los riesgos del tabaquismo. Además del aneurisma, en años recientes el actor ha enfrentado otros problemas de salud, incluyendo afectaciones en sus niveles de azúcar y una notable pérdida de masa muscular, según reportes de 2025.
La causa exacta de la hospitalización actual de Manuel "El Flaco" Ibáñez aún no ha sido revelada. Ni el actor ni su familia han emitido un comunicado oficial al respecto. La petición de donaciones de sangre, impulsada por su hija, busca asegurar la disponibilidad de sangre para el tratamiento de su padre, en un momento de incertidumbre para sus seguidores y seres queridos. La información ha sido compartida ampliamente en redes sociales, con múltiples usuarios expresando sus buenos deseos y apoyo al actor.