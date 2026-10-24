Manuel 'El Flaco' Ibáñez hospitalizado en CDMX; piden donaciones de sangre

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El actor Manuel 'El Flaco' Ibáñez está hospitalizado en Ciudad de México, y su hija solicitó donaciones de sangre debido a su estado de salud delicado. El actor había sido sometido a una cirugía por un aneurisma en junio pasado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/10/2026 09:32 AM.
En Espectáculos y editada el 24/10/2026 09:48 AM.