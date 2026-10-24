Ramón Ayala Jr. se entrega a la justicia tras acusación de agresión sexual

El hijo del icónico cantante Ramón Ayala, Ramón Ayala Jr., se entregó a las autoridades de Texas y enfrenta cargos por presunta agresión sexual. La noticia fue confirmada por Tony Buzbee, abogado de los ex integrantes de la agrupación musical Los Bravos del Norte, quienes han iniciado acciones legales contra Ramón Ayala Jr., su padre y la banda.
Buzbee reveló a través de redes sociales que la entrega de Ayala Jr. se produjo tras la presentación de una demanda civil por parte de tres músicos que denunciaron haber sufrido hostigamiento, acoso y abuso sexual durante giras de trabajo. El abogado no ha revelado la identidad del denunciante principal, refiriéndose a él como "John Doe", pero enfatizó que la acción legal representa un avance significativo en el caso.
"Cuando se presentaron las demandas, representantes legales de la agrupación cuestionaron públicamente a sus clientes y lo atacaron personalmente, calificando los procesos civiles como una búsqueda de dinero", afirmó Buzbee. Estas declaraciones reflejan la tensión que ha rodeado el caso desde su inicio.
Los hechos denunciados involucran a tres ex miembros de Los Bravos del Norte, quienes aseguran haber sido víctimas de abusos sexuales y otras conductas inapropiadas por parte de Ramón Ayala Jr. En declaraciones previas a Ventaneando, uno de los denunciantes, Eliud González, detalló haber sufrido acoso, amenazas y agresiones durante una gira musical.
La defensa de Ramón Ayala, por su parte, ha rechazado enérgicamente las acusaciones, calificándolas como un intento de extorsión económica contra el intérprete y su entorno. Sin embargo, la investigación continúa y las autoridades están colaborando con las instancias correspondientes.
El caso ha generado una gran controversia en la industria musical y ha puesto de manifiesto la importancia de abordar los problemas de acoso y abuso en el ámbito laboral. Se espera que el proceso legal avance en los próximos meses, con nuevas revelaciones y testimonios que podrían arrojar luz sobre los hechos.