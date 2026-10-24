Ramón Ayala Jr. se entrega a la justicia tras acusación de agresión sexual

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Ramón Ayala Jr. ha sido procesado en Texas por un cargo de agresión sexual, tras una denuncia presentada por tres ex integrantes de Los Bravos del Norte que lo acusan de acoso, abuso sexual y negligencia durante giras. El abogado de los denunciantes destaca la colaboración de su equipo con las autoridades y critica la respuesta pública de la familia Ayala.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/10/2026 11:17 AM.
En Espectáculos y editada el 24/10/2026 11:21 AM.