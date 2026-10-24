Ricky Martin Niega Romance con Eduardo Verástegui Tras Resurgir los Rumores

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Ricky Martin ha respondido con humor y negación a los persistentes rumores que lo vinculan sentimentalmente con Eduardo Verástegui, que han resurgido tras las declaraciones de Verástegui y un recuerdo de una periodista sobre un incidente en un concierto. Ambos artistas han negado públicamente cualquier relación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/10/2026 11:03 AM.
En Espectáculos y editada el 24/10/2026 11:07 AM.