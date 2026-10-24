Ricky Martin Niega Romance con Eduardo Verástegui Tras Resurgir los Rumores

El cantante puertorriqueño Ricky Martin ha reaccionado a los recurrentes rumores que lo relacionan sentimentalmente con el actor mexicano Eduardo Verástegui, negando rotundamente cualquier tipo de relación íntima. La respuesta del intérprete de "Livin' la Vida Loca" llegó a través de una publicación en sus historias de Instagram, donde respondió directamente a los comentarios que han resurgido tras las recientes declaraciones de Verástegui sobre el tema.
La controversia se remonta a finales de la década de 1990, cuando Verástegui y la actriz Aracely Arámbula mantuvieron una relación. La versión de que Ricky Martin habría intervenido en esa relación volvió a ganar fuerza tras un comentario de la periodista Ana María Alvarado, quien afirmó haber presenciado un incidente en un concierto de Martin en la Ciudad de México, donde Arámbula habría hecho referencia a su entonces pareja. Alvarado, en el programa "Sale el Sol", relató haber escuchado el comentario, aunque reconoció que el tiempo transcurrido podría afectar la memoria de la actriz.
Verástegui, por su parte, fue cuestionado en el aeropuerto de la Ciudad de México sobre los rumores y las declaraciones de Alvarado. El actor negó que Arámbula hubiera confirmado alguna vez la versión sobre la intervención de Martin, expresando su molestia por la persistencia de los medios en preguntarle sobre el tema. También abordó la especulación sobre su orientación sexual, asegurando que no le preocupa la percepción de los demás y que tiene claras sus convicciones.
La negación de ambos artistas se suma a la falta de confirmación por parte de Aracely Arámbula, lo que deja la versión sobre la supuesta relación sin corroboración independiente. La historia ha generado una nueva ola de conversación en redes sociales, pero los hechos que la originaron siguen envueltos en la incertidumbre.
Aprovechando la atención generada por el tema, Ricky Martin compartió un enlace a su colaboración con Pedro Sampaio, "Pikito Pikito", sumándose así a la conversación pública sobre los rumores que lo persiguen desde hace más de dos décadas. La reacción del cantante, con un tono humorístico y directo, ha captado la atención de los medios y ha reavivado el debate sobre su vida personal.