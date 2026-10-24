"Sanxingdui: Future Past": El Primer Largometraje Generado por IA en China Fracasa en la Taquilla

La industria cinematográfica china se enfrenta a un desafío pionero con el estreno de "Sanxingdui: Future Past", un thriller de ciencia ficción que se presenta como el primer largometraje producido enteramente con inteligencia artificial. Sin embargo, la película no ha logrado conectar con el público, registrando un número decepcionante de preventas de boletos y un pronóstico de ingresos por taquilla significativamente por debajo de las expectativas.
Según datos de la plataforma Maoyan, se habían programado más de diez mil proyecciones para el día de estreno, pero las ventas anticipadas se limitaron a unos 65 mil yuanes (menos de diez mil dólares). Se estima que la recaudación total de la película se mantendrá por debajo de los cien mil yuanes, una fracción del costo total de producción.
Jiang Defu, director ejecutivo de Bona Film Group, la productora detrás de la película, reconoció la tibia acogida, pero defendió el proyecto como un avance tecnológico. "Somos los primeros en intentarlo, los primeros en obtener un permiso de estreno en cines y los primeros en ser puestos a prueba por el público", afirmó en una entrevista con Yuli.
"Sanxingdui: Future Past" combina elementos de ciencia ficción, arqueología e inteligencia artificial en una narrativa que entrelaza una civilización milenaria con un futuro dominado por algoritmos. La trama se inspira en los hallazgos arqueológicos de Sanxingdui, un yacimiento de más de 3 mil años de antigüedad en Sichuan, y se desarrolla en un mundo donde una superinteligencia artificial ha extendido su control, sumiendo a la humanidad en una crisis. La esperanza surge cuando un arqueólogo descubre símbolos grabados en objetos de bronce que podrían contener la clave para resolver la crisis y revelar una conexión inesperada entre la civilización de Sanxingdui y el futuro.
La película, producida por Bona Film Group, representa un experimento para llevar la generación de imágenes mediante inteligencia artificial al formato de largometraje comercial. Un equipo de aproximadamente un centenar de colaboradores se encargó del concepto creativo, el desarrollo narrativo, la dirección artística y las decisiones finales. La IA, por su parte, generó las imágenes, los personajes digitales, las voces, los efectos de sonido y otros elementos de producción.
El estreno de "Sanxingdui: Future Past" plantea una pregunta crucial para la industria cinematográfica: ¿hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial sin que la tecnología desplace la importancia de contar una buena historia? Iris Yang, una espectadora que asistió a una proyección de avance, admitió que no habría pagado una entrada para ver la película, dada su calidad. "Si la generación por IA pudiera igualar la experiencia cinematográfica de 'Avatar', creo que estaría dispuesta a pagar por ello", comentó.
El auge de los videos generados por IA ha ganado popularidad en China. En Douyin, el equivalente chino de TikTok, los cortometrajes dramáticos generados por IA han acumulado más de 200 mil millones de vistas en septiembre. En Hollywood, este auge ha despertado preocupación entre los trabajadores del cine ante la posibilidad de que se pierdan puestos de trabajo. Se espera que el 4 de diciembre se estrene en Estados Unidos una película de ciencia ficción generada por IA titulada "Gods Don’t Give Gifts".