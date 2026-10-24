"Sanxingdui: Future Past": El Primer Largometraje Generado por IA en China Fracasa en la Taquilla

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"Sanxingdui: Future Past", la primera película china creada íntegramente con inteligencia artificial, ha tenido una recepción fría por parte del público, con bajas ventas anticipadas y proyecciones limitadas, planteando interrogantes sobre el futuro de la IA en la industria cinematográfica.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/10/2026 10:54 AM.
En Espectáculos y editada el 24/10/2026 11:03 AM.