Stevie Wonder Demanda a Ex-Prometida por Negativa a Permitir Inspección y Retraso en el Desalojo

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El músico Stevie Wonder ha presentado una demanda para desalojar a Carmen Efferson, ex-prometida, de una propiedad en Hollywood Hills, Los Ángeles, tras su negativa a permitir una inspección necesaria para renovar el seguro del inmueble, lo que ha provocado un retraso en el desalojo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/10/2026 11:10 AM.
En Espectáculos y editada el 24/10/2026 11:17 AM.