Stevie Wonder Demanda a Ex-Prometida por Negativa a Permitir Inspección y Retraso en el Desalojo

El icónico músico Stevie Wonder (76 años) ha escalado un conflicto de larga data con su ex-prometida, Carmen Efferson, llegando a presentar una demanda judicial para desalojarla de una propiedad que ocupa desde 1988. La disputa, según documentos judiciales obtenidos por Rolling Stone, se centra en la interpretación de un acuerdo verbal que permitía a Efferson residir en la propiedad sin pagar alquiler.
El equipo legal de Wonder presentó la demanda el pasado jueves 22 de octubre ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, solicitando que un juez ordene a Efferson abandonar la casa de tres habitaciones, además de que pague daños y costos legales. La raíz del problema, según la demanda, se originó este año cuando los representantes de Wonder intentaron coordinar una inspección para mantener la cobertura del seguro de la propiedad.
Según la documentación judicial, Wonder notificó a Efferson el 23 de julio que un inspector se presentaría en la vivienda el 30 de julio. Sin embargo, Efferson respondió por correo electrónico expresando que se sentía acosada y rechazó la solicitud. En un mensaje dirigido al abogado David Huff, Efferson criticó el tono de la comunicación, calificándolo de "racista, insensible y propio del privilegio de los hombres blancos". También reiteró su negativa a permitir el acceso de los representantes de Wonder a la propiedad.
El abogado Huff respondió a Efferson, aclarando que el correo electrónico no había sido redactado por él, sino por su socia, Tempestt Tatum, quien describió como una persona que no encaja en la descripción que Efferson le había hecho. Huff argumentó que la negativa a permitir la inspección era irrazonable e ilegal, y advirtió que, de persistir, el equipo legal de Wonder iniciaría el proceso de desalojo.
Efferson, por su parte, reiteró su negativa y amenazó con contactar a las autoridades si alguien intentaba entrar en la propiedad sin su permiso. El equipo legal de Wonder había notificado a Efferson que debía abandonar la vivienda antes del 27 de agosto de 2026, fecha límite que no cumplió.
La demanda sostiene que la negativa de Efferson impidió las gestiones necesarias para renovar el seguro de la propiedad, cuya cobertura había vencido el 4 de agosto. Por este motivo, Wonder reclama 600 dólares en daños, además de honorarios legales y otras compensaciones previstas por la ley. Los abogados también solicitan que se declare la terminación del acuerdo verbal que permitió a Efferson residir en la casa y que se ordene su desalojo.
Actualmente, el caso se encuentra en la vía judicial y será un juez quien deba resolver la solicitud de desalojo y las reclamaciones económicas. Hasta el momento, Carmen Efferson no ha emitido una respuesta pública sobre el conflicto con el famoso intérprete de "Isn’t She Lovely".