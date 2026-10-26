Angélica Vale desminte polémica con Ángela Aguilar y expresa su admiración por Cazzu

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La actriz Angélica Vale aclaró en su podcast Las Angélicas que los señalamientos en redes sobre su supuesta defensa a Ángela Aguilar y ataques a Cazzu son declaraciones sacadas de contexto. Lejos de una confrontación, Vale expresó su profunda admiración por la cantante argentina, calificándola como un referente de la "nueva mujer", mientras su madre, Angélica María, respaldó su postura pidiendo al público verificar los hechos antes de juzgar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/10/2026 08:43 AM.
En Espectáculos y editada el 26/10/2026 08:52 AM.