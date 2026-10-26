Angélica Vale desminte polémica con Ángela Aguilar y expresa su admiración por Cazzu

Angélica Vale salió al paso de la ola de comentarios hostiles en su contra, explicando que las críticas surgieron a partir de un fragmento de video antiguo. La actriz detalló que la grabación corresponde a una entrevista de radio realizada en Los Ángeles, California, hace tres años, cuando la hija de Pepe Aguilar tenía apenas 15 años y comenzaba a promover sus primeras canciones rancheras.Vale enfatizó que, en aquel momento, el público apoyaba el desarrollo artístico de la joven intérprete, pero aclaró que desde que iniciaron las controversias en el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal, ella decidió mantenerse al margen. “Después de lo que pasó, yo no volví a hablar de Ángela Aguilar ni tocar el tema, porque no me gusta hablar de lo que no conozco”, afirmó la comediante, reiterando su distancia de los conflictos de pareja ajenos.Respecto a la frase que los usuarios de internet le atribuyeron como un ataque directo a Cazzu ("Si te dejó por otra, aprende de lo que pasó"), Vale desmintió que tuviera alguna dedicatoria real. Explicó que el comentario ocurrió durante una conferencia de prensa en San Juan, Puerto Rico, para promover una obra de teatro. Los reporteros le preguntaron qué consejo le daría a su personaje en la ficción, el cual enfrentaba el abandono de su pareja por una mujer más joven. La actriz aclaró que su respuesta estaba dirigida exclusivamente al personaje de la puesta en escena y que los cortes de video en redes sociales desvirtuaron por completo la intención original de su intervención promocional.Lejos de sostener cualquier confrontación, Angélica Vale expresó un profundo aprecio por Julieta Cazzuchelli. La comediante mexicana destacó que observa en la cantante argentina un referente contemporáneo para las mujeres dentro del espectáculo.“La Cazzu te puedo decir que me cae no bien, sino lo que le sigue”, declaró Vale, subrayando la conducta profesional de la compositora sudamericana frente al acoso digital. Valoró su capacidad para sostener una carrera bajo presión pública, enfocando sus esfuerzos en sus conciertos masivos y en el cuidado de su hija, Inti. “Siento que es una mujer que sí está representando todos los valores de la nueva mujer”, afirmó, añadiendo que tiene el deseo de asistir a una de sus presentaciones en vivo para conocerla personalmente y reconocer su talento para "romperla" en el escenario.Durante la emisión de su videopodcast semanal en YouTube, Las Angélicas, la primera actriz Angélica María respaldó las palabras de su hija y manifestó su molestia por las interpretaciones erróneas que circulan en las plataformas digitales. La madre de Vale pidió al público verificar los hechos antes de emitir juicios negativos, aprovechando este espacio de conversación directa y sin intermediarios para desmentir especulaciones sobre sus trayectorias y vidas privadas.Vale concluyó su intervención reiterando su respeto hacia la música de Cazzu y su firme distanciamiento de cualquier disputa en redes sociales, cerrando la puerta a la polémica con un mensaje de admiración y profesionalismo.