Chris Brown recibe una condena suspendida por agresión en un club de Londres

El reconocido artista Chris Brown se enfrenta a las consecuencias legales de un altercado ocurrido en un club nocturno de Londres en febrero de 2023. El cantante ganador de un Grammy recibió una condena de ocho meses de prisión suspendida durante 12 meses, evitando así su encarcelamiento inmediato. La decisión fue tomada por el juez Tony Baumgartner, quien enfatizó que el éxito comercial y la fama de Brown no le otorgaban un trato especial ante la ley. "Su fama, éxito comercial y posición profesional no le dan derecho a un trato especial. La ley se aplica por igual a todos", declaró el juez antes de dictar la pena.
Brown se declaró culpable de un cargo de altercado ante el Tribunal de la Corona de Southwark, relacionado con la agresión a Abraham Diaw, un productor musical. Su coacusado, Omololu Akinlolu, conocido como HoodyBaby, también recibió una condena suspendida por el mismo periodo. La fiscalía de la Corona del Reino Unido identificó a Akinlolu como el entrenador vocal de Brown. Ambos hombres estaban siendo procesados por los hechos ocurridos en el club Tape London.
Según el testimonio presentado ante el Tribunal de la Corona de Southwark, Brown golpeó dos veces a Diaw en la cabeza con una botella de tequila, mientras Akinlolu lo agredía con los puños. La agresión continuó mientras Diaw intentaba escapar del club, recibiendo patadas mientras estaba en el suelo. Claire Campbell, fiscal superior de la oficina de Londres Sur, describió el incidente como un ataque violento y no provocado. "Fue un ataque violento y no provocado de Brown y Akinlolu", afirmó Campbell.
Diaw requirió atención hospitalaria por lesiones en la cabeza y las rodillas. Las autoridades emitieron órdenes de arresto contra Brown y Akinlolu, quienes habían abandonado el Reino Unido. Brown fue detenido en mayo de 2025 al regresar al país para una gira mundial con una presentación programada en Manchester. Inicialmente, ambos hombres negaron los cargos, pero posteriormente fueron retirados.
Una condena suspendida significa que Brown no irá a prisión de inmediato, pero la pena de ocho meses sigue vigente. El tribunal ha suspendido la ejecución de la pena por 12 meses, durante los cuales Brown deberá evitar cometer nuevos delitos y cumplir con cualquier requisito adicional establecido por el tribunal. Si incumple estas condiciones, el juez podría ordenar que cumpla los ocho meses de condena en prisión. La suspensión de la pena no elimina la declaración de culpabilidad ni las consecuencias de la sentencia.
El historial legal de Chris Brown es conocido por incidentes de violencia. El más destacado se remonta a febrero de 2009, cuando agredió a su entonces pareja, la cantante Rihanna, en Los Ángeles. Brown se declaró culpable de agresión grave y recibió cinco años de libertad condicional, trabajo comunitario y un programa de asesoría sobre violencia doméstica. Durante ese periodo, fue arrestado en Washington D.C. en 2013 por un altercado frente a un hotel y en 2014 se declaró culpable de agresión simple, siendo condenado al tiempo ya cumplido. También pasó tiempo en prisión en 2014 tras incumplir la libertad condicional del caso de 2009, siendo encarcelado durante 131 días tras ser expulsado de un centro de tratamiento. En 2016, fue arrestado en Los Ángeles bajo sospecha de agresión con un arma mortal, aunque la fiscalía no presentó cargos en ese caso.