Chris Brown recibe una condena suspendida por agresión en un club de Londres

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El cantante Chris Brown fue condenado a ocho meses de prisión suspendida por agredir a un productor musical en un club nocturno de Londres en 2023. La condena, dictada tras declararse culpable de altercado, evita su ingreso inmediata a prisión. Su coacusado, el entrenador vocal Omololu Akinlolu, también recibió una condena suspendida.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/10/2026 08:58 AM.
En Espectáculos y editada el 26/10/2026 09:04 AM.