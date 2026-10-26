Hallan sin vida al influencer "El Komanche" en Monterrey en un presunto caso de suicidio

La noche del 25 de octubre, las autoridades de Nuevo León respondieron a un reporte en un domicilio ubicado en el cruce de Paseo Bruselas con Paseo Niza, en la colonia Paseo de las Cumbres 4 Sector, en la capital regiomontana. Al llegar al lugar, los elementos confirmaron el deceso de una persona del sexo masculino. De acuerdo con las primeras indagatorias, la persona presuntamente se habría quitado la vida en el patio trasero de la residencia, utilizando una cuerda sujetada al protector de la segunda planta de la casa.Aunque las autoridades no han emitido un comunicado oficial que confirme la identidad de la víctima, la noticia se expandió rápidamente en las plataformas digitales. La comunidad de seguidores comenzó a enviar mensajes de condolencia y apoyo a los familiares de "El Komanche".La información fue reforzada extraoficialmente por el usuario identificado como Byron Reyes, quien presuntamente fungía como su mánager. A través de una historia en redes sociales, Reyes informó que se había comunicado con los familiares del influencer, quienes aparentemente confirmaron el triste deceso, validando los rumores que circulaban en la comunidad digital.La trágica noticia ha reavivado la importancia de hablar sobre el bienestar psicológico, un tema que Carlos Mauricio Gómez no evitó durante su vida. En 2023, el influencer, que entonces tenía 30 años, publicó un video en su cuenta de YouTube en el que abrió su corazón sobre los diagnósticos mentales que enfrentaba, así como parte de los tratamientos psiquiátricos e internamientos derivados de crisis durante su adolescencia.En aquella ocasión, el creador de contenido enumeró cinco diagnósticos específicos: depresión, ansiedad, bipolaridad, obsesión y esquizofrenia. Además, reveló con crudeza que había enfrentado tres intentos de suicidio previos. Su disposición para hablar de estos temas dejó un legado de concientización entre sus seguidores, recordando hoy la necesidad imperante de brindar apoyo, atención profesional y empatía a quienes luchan contra enfermedades mentales.