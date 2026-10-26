Hallan sin vida al influencer "El Komanche" en Monterrey en un presunto caso de suicidio

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El influencer Carlos Mauricio Gómez, ampliamente conocido como "El Komanche", fue hallado sin vida la noche del 25 de octubre en un domicilio de Monterrey, en un presunto caso de suicidio. Aunque las autoridades no han emitido un comunicado oficial identificándolo, su presunto mánager confirmó el deceso con la familia, desatando una ola de condolencias en redes sociales y renovando la urgente conversación sobre la salud mental, un tema que el creador de contenido había abordado con valentía en el pasado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/10/2026 10:07 AM.
En Espectáculos y editada el 26/10/2026 10:09 AM.