Inés Gómez Mont vende lujosa propiedad en CDMX tras retiro de fichas rojas de Interpol

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La actriz Inés Gómez Mont habría puesto a la venta una extensa propiedad en la Ciudad de México por 60 millones de pesos, según información difundida en un programa de televisión, tras el reciente retiro de las fichas rojas de Interpol relacionadas con ella y su esposo. La venta se habría concretado tras un segundo cateo a la propiedad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/10/2026 08:37 AM.
En Espectáculos y editada el 26/10/2026 08:42 AM.