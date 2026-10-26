Inés Gómez Mont vende lujosa propiedad en CDMX tras retiro de fichas rojas de Interpol

La controversia que rodea a Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, ha vuelto a ocupar los titulares de la prensa mexicana. Tras la reciente decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de retirar las fichas rojas de Interpol emitidas contra ambos, ha surgido la noticia de que la actriz ha puesto a la venta una lujosa propiedad ubicada en la Ciudad de México.
La información, que ha generado gran revuelo en el ámbito del espectáculo, fue divulgada en el programa de televisión "La Saga". Según fuentes cercanas al medio, la propiedad se ofrece actualmente por 60 millones de pesos. Emilio Morales, relacionista público del medio, fue quien difundió los detalles del inmueble, describiendo sus características y el contexto de la venta.
Según Morales, la decisión de poner la propiedad a la venta se tomó tras un segundo cateo realizado en la residencia. La vivienda, que se extiende sobre aproximadamente 3 mil metros cuadrados de terreno y cuenta con mil metros cuadrados de construcción, ofrece espacios de gran lujo y confort. Entre sus instalaciones se destacan cuatro recámaras, una cava subterránea, un salón de juegos y múltiples chimeneas.
La propiedad se caracteriza por sus acabados en mármol y su ubicación en una de las zonas más exclusivas y valoradas de la capital mexicana. En 2023, se había reportado previamente que la propiedad estaba a la venta por 63 millones de pesos, aunque el precio habría sido reducido a 60 millones de pesos en la actualidad. Aún no se ha confirmado si existe una oferta formal de compra o si la transacción se ha concretado.
Además de las características ya mencionadas, la vivienda cuenta con techos de doble altura, una cocina con isla, vestidores, comedor, sala, estudio y área de lavandería. También dispone de espacios dedicados al personal de servicio y choferes, así como un sistema de calefacción, un amplio jardín y una terraza con chimenea rodeada de áreas verdes.
Es importante destacar que la descripción detallada de la propiedad proviene de la información compartida por Emilio Morales y no ha sido verificada de forma independiente. Sin embargo, la magnitud de la propiedad y su ubicación privilegiada confirman su valor como un activo de lujo. La venta de esta propiedad, en el contexto de las investigaciones en curso contra Inés Gómez Mont y su esposo, añade un nuevo capítulo a la compleja historia que los involucra.