Itatí López se suma a Karely Ruiz como segunda participante confirmada de 'La Mansión VIP 2'

...

La creadora de contenido Itatí López fue anunciada oficialmente como la segunda participante confirmada del reality show La Mansión VIP 2, creado por HotSpanish, uniéndose a Karely Ruiz. La influencer mexicana, reconocida por su exitosa trayectoria en TikTok y YouTube, busca ampliar su alcance mediático incursionando en este nuevo formato de convivencia y entretenimiento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/10/2026 08:34 AM.
En Espectáculos y editada el 26/10/2026 08:37 AM.