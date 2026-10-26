Niurka Marcos revela el tierno origen de su apodo "Mamá Niu"

Durante una charla íntima con sus compañeros Natalia Alcocer y Rafa Mercadante en La Granja VIP 2, Niurka Marcos compartió una revelación que ha conquistado al público. La conversación giró en torno a los apodos familiares, momento en el que Natalia contó que su hija mayor había fusionado las palabras "papá" y "abuelo" para llamar a su padre "Pabu".Ante esta coincidencia, La Vikinga intervino para explicar que el origen de su propio apodo, "Mamá Niu", también tiene una raíz familiar igualmente tierna: fue su hija mayor quien comenzó a llamarla de esa manera especial, un apelativo que con el tiempo se quedó grabado en su identidad pública y personal.Niurka Marcos es madre de tres hijos: el cantante y actor Emilio Osorio, Romina Marcos y Kiko, frutos de distintas relaciones. A lo largo de su carrera, la actriz y bailarina ha mantenido una relación muy cercana con ellos, y su participación en este reality show le ha brindado la oportunidad de mostrar esa faceta al gran público.Gracias a las dinámicas del programa y a los beneficios que ha logrado conseguir, como el reconocimiento de "El Más Gallito", Niurka ha podido recibir muestras de apoyo y vivir momentos especiales que le permiten compartir anécdotas sobre las experiencias que han marcado su vida y la de su familia.Más que un simple apodo, "Mamá Niu" se ha convertido en un símbolo de identificación y cariño por parte de sus seguidores. El fandom utiliza este nombre para demostrarle su apoyo incondicional durante su paso por la competencia, celebrando tanto sus momentos más divertidos y estratégicos como aquellos instantes emotivos que la han hecho conectar con la audiencia desde una perspectiva más humana y cercana.