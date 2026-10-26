Niurka Marcos revela el tierno origen de su apodo "Mamá Niu"

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Durante una emotiva conversación en La Granja VIP 2, Niurka Marcos reveló que su querido apodo "Mamá Niu" fue creado por su hija mayor. Este tierno detalle se suma a las anécdotas familiares que la "Vikinga" ha compartido en el reality, acercando aún más a su fandom y mostrando una faceta más íntima de su vida junto a sus hijos Emilio, Romina y Kiko.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/10/2026 08:42 AM.
En Espectáculos y editada el 26/10/2026 08:43 AM.