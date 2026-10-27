Alicia Villarreal revela el nombre de su nieta, Loretta, y organiza el baby shower de Melanie Carmon

La hija de Alicia Villarreal, Melanie Carmona, fue la protagonista de un hermoso baby shower que reunió a cerca de 150 invitados en un exclusivo salón de San Pedro Garza García, en Monterrey. El espacio lució una elegante decoración con flores naturales y arreglos en distintas tonalidades de rosa y blanco, los colores elegidos para dar la bienvenida a la pequeña.La organización del evento estuvo a cargo de la propia Alicia Villarreal, quien cuidó cada detalle a través de la agencia familiar de eventos que comparte con su hija Coral, quienes son propietarias del negocio, garantizando así una celebración íntima y perfectamente coordinada. Entre los asistentes destacaron familiares de Alicia, así como integrantes de la familia de Arturo, el prometido de Melanie, incluyendo a la abuela materna de la futura mamá, tías, primas y personas muy cercanas a la pareja.Uno de los momentos más emotivos y esperados del festejo fue la revelación del nombre de la bebé. Melanie y su prometido anunciaron que han elegido el nombre de Loretta para su hija, quien llegará muy pronto a ampliar y llenar de alegría a la familia Carmona Villarreal. La celebración contó con la calidez de ambas familias, quienes acompañaron a los futuros papás en este previo tan especial al nacimiento de la niña.Además de la inminente llegada de Loretta, Melanie tiene otra gran celebración en puerta. De acuerdo con la información compartida durante el evento, la hija de Alicia Villarreal ya está comprometida y se espera que llegue al altar en el año 2027.El prometido de Melanie también tuvo gestos muy atentos durante la jornada: llegó al baby shower con un hermoso detalle de flores y acudió personalmente a recogerla al finalizar la celebración. De esta manera, la familia Carmona Villarreal se prepara para vivir dos acontecimientos sumamente importantes en los próximos meses: el nacimiento de la pequeña Loretta y la tan esperada boda de Melanie.