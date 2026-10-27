Alicia Villarreal revela el nombre de su nieta, Loretta, y organiza el baby shower de Melanie Carmon

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La cantante Alicia Villarreal organizó un exclusivo baby shower para su hija Melanie Carmona en Monterrey, donde reveló que la esperada niña se llamará Loretta. El evento, cuidado al mínimo detalle por la agencia familiar de eventos de Alicia y su hija Coral, también sirvió para confirmar que Melanie planea contraer matrimonio con su prometido, Arturo, en el año 2027.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/10/2026 09:44 AM.
En Espectáculos y editada el 27/10/2026 09:48 AM.