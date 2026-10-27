Apio Quijano arremete contra el fandom de Mariana Ochoa y lo califica de "súper tóxico"

Durante una transmisión en vivo, el cantante Apio Quijano no se guardó sus palabras y arremetió contra los seguidores de Mariana Ochoa, cuestionando la actitud agresiva y los comentarios negativos que recibe constantemente en sus plataformas digitales. El artista señaló una clara contradicción en el comportamiento de estos usuarios, quienes a menudo se erigen como defensores de los buenos valores mientras actúan de manera hostil.“Si quieres decir que soy mala persona, ¿por qué no das el ejemplo? Si das el peor ejemplo, neta no tiene validez tu comentario”, expresó Quijano, añadiendo que le molesta que estas personas "se quieran meter a todos lados a tirarnos a todo mundo" sin tener una necesidad real de hacerlo.Lejos de buscar conciliación o moderar su discurso para evitar el rechazo, Apio Quijano fue enfático al asegurar que no le preocupa perder seguidores a raíz de sus declaraciones. Por el contrario, hizo un llamado directo a quienes no estén de acuerdo con su forma de pensar o con sus opiniones, pidiéndoles que simplemente dejen de seguir sus cuentas en las redes sociales, marcando un límite claro entre su espacio personal y la opinión pública.Aunque el cantante reconoció que la interacción en internet siempre genera cierto grado de ruido, afirmó que el comportamiento de este grupo específico ha cruzado la línea, llegando a calificarlos como "una peste". El conflicto parece haber escalado después de que Apio invitara a la también figura pública Gema a su podcast, lo que habría desencadenado una ola de críticas y ataques por parte de la comunidad de seguidores de Ochoa, ganadora de La Casa de los Famosos.Ante esta situación, Quijano aseguró que no se quedará con la molestia y que dará un paso al frente para hablar directamente con la artista. “Le voy a escribir a Mariana y decir: ‘Tienes un fandom súper tóxico’”, sentenció, dejando la puerta abierta a un nuevo capítulo de esta polémica que ya mantiene en alerta a las redes sociales del espectáculo mexicano.