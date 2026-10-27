Apio Quijano arremete contra el fandom de Mariana Ochoa y lo califica de "súper tóxico"

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El cantante Apio Quijano explotó en una transmisión en vivo contra los seguidores de Mariana Ochoa, calificando a su comunidad de fans de "súper tóxico" debido a los constantes ataques que recibe en redes sociales. El artista anunció que contactará directamente a la ganadora de La Casa de los Famosos para expresarle su inconformidad, en medio de rumores de que el conflicto se desató tras la invitación de Gema a su podcast.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/10/2026 08:27 AM.
En Espectáculos y editada el 27/10/2026 08:33 AM.