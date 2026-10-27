César Bono desmiente que haya perdido un ojo y anuncia nueva cirugía por un tumor

A través de una entrevista en el matutino Hoy, César Bono aclaró los rumores difundidos el pasado 19 de octubre por el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa De Primera Mano, donde se especulaba que el comediante había perdido un ojo. El actor reveló que acudió con un dermatólogo por una lesión en el ojo izquierdo, donde, tras una revisión con aparatos especiales, se le informó que se trata de un tumor que debe ser retirado quirúrgicamente.Bono explicó que, como parte de los tratamientos a los que ya ha sido sometido, los médicos le retiraron piel del párpado superior para colocarla en el inferior. Aunque aún desconoce si el tumor es benigno o maligno, ya que los resultados de la biopsia se entregarán posteriormente, el comediante negó rotundamente que le hayan extirpado el ojo. Expresó su firme esperanza de conservar la visión, a pesar de que todavía no sabe con certeza si su capacidad visual resultó afectada por la lesión o los procedimientos.Pese a los delicados problemas de salud que enfrenta, César Bono dejó claro que no tiene planes de alejarse de los escenarios. Para el actor, el trabajo representa mucho más que una actividad profesional; es una herramienta fundamental para sobrellevar las dificultades emocionales y cumplir con sus responsabilidades económicas, especialmente para apoyar a las personas que dependen de él.Mantenerse activo, afirmó, es vital para su bienestar integral y una forma de enfrentar la adversidad con fortaleza, demostrando que su vocación y compromiso con su público y su familia siguen intactos.