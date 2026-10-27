César Bono desmiente que haya perdido un ojo y anuncia nueva cirugía por un tumor

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El actor y comediante César Bono desmintió los rumores de que perdió un ojo y anunció que se someterá a una nueva cirugía para extirpar un tumor en su ojo izquierdo. A pesar de la incertidumbre sobre si la lesión es benigna o maligna, el artista confirmó que no se alejará de los escenarios, ya que el trabajo es su principal soporte emocional y económico.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/10/2026 04:17 PM.
En Espectáculos y editada el 27/10/2026 04:19 PM.