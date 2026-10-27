Dalas Review se defiende de las críticas tras sus comentarios sobre el fallecido Komanche

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El youtuber Dalas Review reaccionó a la polémica generada por sus antiguos comentarios sobre el creador de contenido Komanche, fallecido a los 30 años, defendiendo su postura como una opinión personal y rechazando que representen una disculpa. La controversia surgió tras un video de hace tres años en el que Dalas se burlaba de Komanche, quien había ganado reconocimiento en la comunidad gamer por su participación en eventos como los Squid Craft Games.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/10/2026 08:25 AM.
En Espectáculos y editada el 27/10/2026 08:27 AM.