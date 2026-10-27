Dalas Review se defiende de las críticas tras sus comentarios sobre el fallecido Komanche

La controversia continúa en redes sociales tras la reacción de Dalas Review a las críticas recibidas por sus comentarios previos sobre Komanche, el creador de contenido salvadoreño que falleció a los 30 años en Monterrey. El popular youtuber publicó un video exclusivo para sus suscriptores titulado "Me equivoqué con Komanche", pero insistió en que sus declaraciones no constituyen una disculpa por sus anteriores palabras.
A través de su cuenta de X, Dalas Review defendió su postura, argumentando que se trata de una simple opinión personal y no una respuesta a la presión de los internautas, quienes lo han criticado duramente por un video publicado hace casi tres años en el que se burlaba de Komanche. El creador español, conocido por su estilo directo y a menudo provocador, lanzó fuertes insultos contra quienes lo habían cuestionado, dejando claro que no tiene intención de retractarse. "A las ratas de mier... que se la han pasado el día de insultos: ni pan", escribió en X.
Dalas Review insistió en que sus comentarios sobre el caso de Komanche no deben interpretarse como una concesión a sus detractores. "Pese a las reacciones negativas, eso no me impide expresar lo que pienso sobre el caso, 'por eso digo lo que digo'", afirmó. El youtuber aseguró que su postura no busca favorecer a ninguna de las partes por presión social, sino simplemente expresar su opinión.
El fallecimiento de Carlos Mauricio Gómez, conocido como Komanche, fue confirmado por su representante, Byron Reyes, a través de una publicación en Instagram. Reyes citó a la familia del streamer y advirtió sobre el impacto devastador del acoso, enfatizando que "el 'bullying' a cualquier escala no es un juego". Komanche había ganado reconocimiento en la comunidad gamer por su participación en eventos digitales y, especialmente, por ser uno de los organizadores de los Squid Craft Games, una competencia de Minecraft inspirada en la serie "El juego del calamar" que contó con la participación de figuras como AuronPlay y El Rubius. También estaba previsto que participara en La Velada del Año 6, organizada por Ibai Llanos, aunque su combate fue cancelado tras revelar anticipadamente su participación.
Las causas de la muerte de Komanche aún no han sido esclarecidas. La controversia generada por los comentarios de Dalas Review ha reabierto el debate sobre el impacto del acoso en la comunidad online y la responsabilidad de los creadores de contenido en la difusión de mensajes dañinos.