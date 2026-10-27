Los herederos de Elvis Presley demandan a Anthropic por usar 274 canciones para entrenar su IA

Presentada el viernes 23 de octubre y reportada inicialmente por Billboard, la demanda sostiene que Anthropic infringió los derechos de autor de 274 composiciones vinculadas al legendario repertorio de Elvis Presley. Entre las canciones emblemáticas mencionadas en el documento judicial figuran clásicos atemporales como “Can’t Help Falling in Love”, “A Little Less Conversation”, “Don’t Be Cruel”, “All Shook Up”, “Return to Sender” y “(You’re The) Devil in Disguise”.La acción legal fue interpuesta por una unidad de Authentic Brands Group, la compañía que administra la mayor parte de los derechos comerciales y de propiedad intelectual asociados al artista, incluyendo su catálogo musical, marcas registradas y los derechos sobre su nombre, imagen y semejanza, junto con otras entidades vinculadas a la titularidad de estos derechos.El abogado principal de los demandantes, Richard Busch, cuestionó severamente las prácticas de la empresa tecnológica en el documento judicial. “Los demandantes de Elvis presentan esta acción para hacer valer estos derechos exclusivos frente a una demandada que ha construido todo su modelo de negocio sobre la base de la infracción de derechos de autor a una escala nunca antes vista”, escribió Busch.La demanda plantea que el uso no autorizado de estas composiciones permitió a Anthropic desarrollar una tecnología capaz de procesar grandes cantidades de información y generar obras derivadas sin las licencias ni autorizaciones necesarias. Los demandantes enfatizan que estas canciones forman parte de un repertorio musical de relevancia histórica que merece una protección estricta de sus derechos exclusivos.Esta disputa se suma a una ola creciente de procesos judiciales relacionados con el uso de obras protegidas para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Anteriormente, una parte importante de estos litigios se ha concentrado en plataformas como Suno, que genera canciones mediante IA. En 2024, las tres principales compañías discográficas iniciaron acciones contra dicha empresa; aunque Warner Music Group llegó a un acuerdo, Universal Music Group y Sony Music continuaron sus batallas legales.El caso de Elvis Presley presenta una particularidad: la reclamación se centra en los derechos de un artista individual cuya obra mantiene una presencia masiva en el mercado décadas después de su fallecimiento. La postura de los demandantes cuenta con un respaldo legal de alto calibre, ya que Richard Busch tiene antecedentes en litigios musicales históricos, habiendo representado a Eminem en disputas sobre descargas digitales en la década de 2000 y al patrimonio de Marvin Gaye en el famoso caso contra Robin Thicke y Pharrell Williams por la canción “Blurred Lines”.