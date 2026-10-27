Los herederos de Elvis Presley demandan a Anthropic por usar 274 canciones para entrenar su IA

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Los titulares de los derechos de propiedad intelectual de Elvis Presley presentaron una demanda contra Anthropic, la empresa creadora del asistente de inteligencia artificial Claude, por presuntamente utilizar 274 canciones del "Rey del Rock" para entrenar sus modelos sin la debida autorización. La acción legal, liderada por el prestigioso abogado Richard Busch, busca proteger el catálogo histórico del artista en medio del creciente debate global sobre el uso de obras protegidas en el desarrollo de la IA.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/10/2026 08:15 AM.
En Espectáculos y editada el 27/10/2026 08:19 AM.